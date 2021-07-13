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Gündem

Toprağa gömülü el bombaları ele geçirildi

Hakkari'de eli kanlı terör örgütü PKK'ye yönelik yürütülen operasyonda toprağa gömülü el bombaları ele geçirildi. Bölgede operasyon sürüyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-13 20:46:00 -
Toprağa gömülü el bombaları ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda toprağa gömülü el bombaları ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

İlçenin Yufkalı köyü kırsalında terör örgütü mensuplarına ait olduğu değerlendirilen, toprağa gömülü 7 el bombası bulundu.

Bölgede operasyon sürüyor.

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