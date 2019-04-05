Toplumun temel direği: Aile





İSTANBUL (AA) - ERKAN TİRYAKİ / ERCAN ÇAKAR - Avrupa ve dünya şampiyonu, olimpiyat ikincisi eski milli güreşçi Hakkı Başar'ın yeğenleri Metehan Başar, Yunus Emre Başar ve Abdulsamet Başar, amcalarının izinden gidiyor.

Barselona'da düzenlenen 1992 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan, 1995'te dünya, 1997'de ise Avrupa şampiyonu olan eski milli güreşçi Hakkı Başar, yeğenlerine rol model oluyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor Grekoromen Güreş Takımı'nın başantrenörlüğünü yapan Hakkı Başar, aynı kulüpte olan yeğenleri Metehan Başar, Yunus Emre Başar ve Abdulsamet Başar'la ilişkilerini AA muhabirine anlattı.

2017 ve 2018'de dünya şampiyonu olan Metehan Başar, 2018 Akdeniz Oyunları'nda altın madalya alan Yunus Emre Başar ve yıldızlar kategorisinde Avrupa şampiyonluğu bulunan Abdulsamet Başar'ın amcası Hakkı Başar, yeğenleriyle gurur duyduğunu söyledi.

Hakkı Başar, yeğenleriyle olan ilişkisiyle ilgili şunları kaydetti:

"İnsanlar şöyle değerlendiriyor olabilir, 'Amcası, babası yardım etti.' Böyle bir şey yok. İnsan her şeyi kendisi başarır. Yanındaki ailesi ona ufuk verir. Tabii onlar minderdeyken daha fazla heyecanlanıyoruz. Kan bağı olduğu için daha farklı bir duygusallık da oluyor. Etkileşimimiz de daha kuvvetli oluyor. Bu işi sevmezseniz, ne kadar geninizde de olsa zor. Güreşi benim yapmam tabii onları da tetikledi."

Yeğenlerinin kendisi gibi olimpiyat madalyası alacağına inandığını dile getiren Hakkı Başar, son iki dünya şampiyonasında zirveye çıkan Metehan Başar'a ayrı bir parantez açarak, "Metehan'ın da hayali olimpiyat. Metehan'ın bu yolda büyük hayali var. Bugünlere kolay gelmedi. 15 yıl üst düzey çalışmalarla geldi. Allah sakatlıktan koruduğu sürece elinden geleni yapacaktır. Olimpiyat şampiyonu olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Yeğenlerinin başarısının kendisini daha fazla mutlu ettiğini belirten deneyimli güreş adamı, "İnsan kendi başarı kazandığında seviniyor ama mutluluğunu tam yaşayamıyor. Kendi yetiştirdiği sporcu bir de yeğeni olunca bu mutluluğu çok daha fazla yaşıyor. Yunus ve Abdulsamed'le ilgili de çok güzel hayallerim var. Her şey istek ve hayalle olur. Yakınlık hem dezavantaj hem de avantaj. Akrabalığımızı mindere fazla yansıtmıyoruz. Diğer sporculardan fazla ilgilendiğiniz vakit, bir problem ortaya çıkar. Yakınlık o zaman zarar verir. Bunu dengeliyoruz. En büyük avantajı ise etkileşiminizin yüksek olmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.





- Metehan Başar: "Amcamın bıraktığı işi tamamlamak istiyorum"





Türkiye'nin 2020 Olimpiyat Oyunları'nda şimdiden altın madalyadaki en büyük umutlarından biri olan Metehan Başar, amcasıyla olan ilişkisini şöyle dile getirdi:

"Amcamla ben 2004'ten beri beraberim. Bu kulübe çocuk yaşta geldim. Özünde amca-yeğeniz ama burada antrenör-sporcu ilişkimiz var. Biz bu çizgiyi iyi kurduk. Benim başarılı olmamdaki en büyük araç amcamdır. Amcam asla beni kayırmaz. Amcam, kesinlikle diğer sporculardan beni ayırmaz. Bu akraba ilişkisi benim şansım."

Amcası gibi dünya şampiyonluğu sevinci yaşadığını hatırlatan 28 yaşındaki Metehan Başar, "Amcam bayrağı bize devrederken, yüksek bir yerde bıraktı. Ben onun gibi dünya şampiyonu oldum. Amcam olimpiyatta finali kaybetmişti, bana 'İnşallah altını sen kazanırsın.' diyor. Ben de olimpiyat altın madalyası alarak amcamın bıraktığı işi tamamlamak istiyorum." dedi.

Kuzenleri Yunus Emre Başar ve Abdulsamet Başar'la da iyi bir ilişkisinin olduğunu aktaran şampiyon güreşçi, "Bireysel bir branş yapıyoruz. Kuzenlerimle antrenman yapabiliyoruz, bu yönden de şanslıyız. Hepimizin evi Sakarya'da. Tatillerde Sakarya'ya gittiğimizde ara vermeyip birlikte hazırlanıyoruz. Bu da bizim için büyük bir avantaj." şeklinde konuştu.





- Yunus Emre Başar: "Başar soy ismine yakışır olmaya çalışıyoruz"





Alt yaş kategorilerinde önemli başarılar elde eden ve 2018 Akdeniz Oyunları'nda zirveye çıkan Yunus Emre Başar, soy ismine layık bir sporcu olmak istediğini anlattı.

Güreşin aileleri için çok önemli olduğunu vurgulayan 23 yaşındaki sporcu, "Anne karnında cinsiyetim öğrenilince, 'Tamam güreşçi olacak.' denmiş. Dedem de güreş aşığı. Güreşe ne zaman başladığımı hatırlamıyorum bile, o kadar küçüktüm. İnşallah, Metehan ağabeyim 87 kiloda ben 77 kiloda, kardeşim de 67 kiloda 2020 Olimpiyat Oyunları'nda olmak istiyoruz. Metehan ağabeyimiz bizim için büyük bir örnek. Başar soy ismine yakışır olmaya çalışıyoruz. Bu soy isim güreşle biliniyor." ifadelerini kullandı.

Yıldızlar kategorisinde Avrupa şampiyonluğu bulunan 20 yaşındaki Abdulsamet Başar ise şunları kaydetti:

"Amcamın burada olmasının avantajı çok farklı. Mindere 1-0 önde çıkıyoruz. Amcam var, örnek aldığım ağabeylerim var. Onlar motive etmesi çok daha farklı oluyor."