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Gündem

Toplumun geleceği için aileyi korumamız şart

Memur-Sen Konfederasyonu ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi tarafından 14 Ağustos’ta başlatılan ve 3 gün boyunca devam eden 1’inci Aile Kongresi sona erdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-18 09:45:00 -
Toplumun geleceği için aileyi korumamız şart

 Yeni Akit  Ankara 

Binlerce kişinin takip ettiği sosyal medya yayınlarında 18 üniversiteden toplam 38 akademisyen ve uzman, çeşitli başlıklarda bildirilerini sundu. Online oturumlarda “Değer Olarak Aile”, “Aile ve Kültür”, “Aile ve Hukuk”, “İktisat Politikaları ve Aile” başlıklarında onlarca konu masaya yatırıldı. Kongre kapsamında; Modernitenin aile yaşamında yaşattığı değişimlerden aile hukukunun uygulanabilirliğine, aile yaşamının bireysel yaşam üzerindeki etkisinden, vergi politikalarının hane halkına yansımalarına, toplumsal sosyolojik dönüşümlerin aile kurumundaki yansımalarından üretim ve tüketim biçimlerinin ailenin ruh sağlığı üzerindeki etkisine, ebeveynlerin aile üzerindeki hak ve sorumluluklarından uluslararası sözleşmelerde aile kurumunun kavramsal çerçevesine, sosyal politikalarda aile kavramından sözleşmeli personel istihdamının aile yaşamı üzerinde yaşattığı problemlere kadar pek çok konu tartışıldı.

Program kitaplaştırılacak

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Kongreyle aklımıza geleni değil akıl süzgecinden geçirdiğimiz düşünceleri kamuoyuyla paylaştık. Aile konusu çok önemli. Toplumumuzun geleceğini inşa etmek için önce aileyi temel almamız ve korumamız gerekiyor. Bu konu için gelişigüzel yorumlar yapmak olmazdı. Alanında uzman akademisyenlerle konuya mercek tuttuk. Kongreyle Türkiye’de ilki gerçekleştirdik. Bu çalışmanın arkasında büyük emekler var. Memur-Sen Yönetimi olarak, Memur-Sen Kadınlar Komisyonu olarak, ASBÜ olarak çok değerli çalışmamıza büyük emek sarf ettik. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Bu programımızın kitaplaştırılacağını ifade etmek istiyorum. Böylelikle hem tarihe not düşeceğiz hem de bilim dünyasına katkı sunacağız” dedi.

Bu denli kapsamlı ilk kongre

ASBÜ Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan ise, “Akademik anlamda bu denli kapsamlı ilk kongredir diyebiliriz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. ‘Aile konusu’ çok hassas bir konuydu. Hocalarımız bu konuya çok geniş bir perspektiften bakarak değerlendirdi. Bu kongrenin devamı gelecek. Çok hızlı değişen bir dünyadayız. Bu değişimler sosyal ve kültürel anlamda da kendisini gösteriyor ve en çok aileyi etkiliyor. Bu değişimde aileyi koruyabilmemiz gerekiyor. Biz bu kongreyle ailenin geleceği ve geleceğin ailesi, konularını da konuşmuş olduk” dedi. 


Yeni Akit Gazetesi
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