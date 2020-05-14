  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Toplumun değerlerine savaş açarak gündeme geliyordu! Berna Laçin’e beklemediği darbe

Skandal paylaşımlarıyla bilinen Berna Laçin’in halen bazı TV kanalları, internet siteleri ve gazetelerde boy göstermesi bazı medya gruplarını harekete geçirdi. Laçin'in yer aldığı hiçbir reklama yer verilmeyeceği duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 16:16:00 - 2020-05-14 16:30:25
Toplumun değerlerine savaş açarak gündeme geliyordu! Berna Laçin’e beklemediği darbe

Toplumun milli ve manevi duygularını rencide edici paylaşımlara yer veren Berna Laçin, halen bazı TV kanalları, internet siteleri ve gazetelerde boy göstermeye devam ediyor.

İslamın kutsal şehirlerinden Medine'ye dil uzatıp, Elazığ depremi sırasında provokasyon imza atan ve 30 bin askerimizi şehit eden teröristlere güzelleme yapan Berna Laçin ekranlarda boy göstermesi şaşkınlıkla karşılandı.

Sayısız provokasyonla gündeme gelen Berna Laçin’e beklemediği bir darbe geldi. Yerli ve milli bazı internet siteleri ünlü markaların ısrarcı olması üzerine harekete geçti.

Bir medya grubu adım atarak Berna Laçin'in yer aldığı hiçbir reklama yer vermediklerini ve vermeyeceklerini duyurdu.

Skandal paylaşımlarıyla tepki çekmişti

Her fırsatta kutsal değerlere ve dindarlara saldırmaktan çekinmeyen Berna Laçin, İslamın kutsal şehri Medine topraklarında tecavüz rekorları kırıldığı iftirasını atarak toplumda büyük tepki toplamıştı. Berna Laçin, sosyal medya hesabı üzerinden cinsel istismar suçluları için istenen idam cezasına karşı çıkarak çok tepki toplayan "İdam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı!" şeklinde bir tweet atmıştı.

Elazığ depreminde de sahneye çıkan Berna Laçin, göçük altında insanlar çıkarılırken provokasyon yapmaktan bir sakınca görmemişti. Elazığ'daki depremde can kaybını ve acıları bir kenara bırakan Laçin, "Hop güncelleme 6.5... Biliyorsunuz bir dereceden sonra o ilde vergi filan depremden dolayı muafiyet alıyor" dedi. Laçin'in paylaşımı Twitter kullanıcıları tarafından tepki çekmişti.

Robert De Niro’dan Trump’a olay gönderme
Robert De Niro’dan Trump’a olay gönderme

Dünya

Robert De Niro’dan Trump’a olay gönderme

Canlı yayında deprem
Canlı yayında deprem

Yerel

Canlı yayında deprem

İYİ Parti-HDP gerilimine ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ilk açıklama
İYİ Parti-HDP gerilimine ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ilk açıklama

Siyaset

İYİ Parti-HDP gerilimine ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ilk açıklama

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

vedat uşaklıgil ataseven

BİZİM MUSLUMANLAR  KENDİ DEĞERLERİNE SALDIRAN DİN DUSMANLARINI ZENGİN ETMEYE BAYILIRLAR..
  • Yanıtla

Laçka oldu

Şimdi Berna tam kaçmaya döndü
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı