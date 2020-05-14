Toplumun değerlerine savaş açarak gündeme geliyordu! Berna Laçin’e beklemediği darbe

Toplumun milli ve manevi duygularını rencide edici paylaşımlara yer veren Berna Laçin, halen bazı TV kanalları, internet siteleri ve gazetelerde boy göstermeye devam ediyor.

İslamın kutsal şehirlerinden Medine'ye dil uzatıp, Elazığ depremi sırasında provokasyon imza atan ve 30 bin askerimizi şehit eden teröristlere güzelleme yapan Berna Laçin ekranlarda boy göstermesi şaşkınlıkla karşılandı.

Sayısız provokasyonla gündeme gelen Berna Laçin’e beklemediği bir darbe geldi. Yerli ve milli bazı internet siteleri ünlü markaların ısrarcı olması üzerine harekete geçti.

Bir medya grubu adım atarak Berna Laçin'in yer aldığı hiçbir reklama yer vermediklerini ve vermeyeceklerini duyurdu.

Skandal paylaşımlarıyla tepki çekmişti

Her fırsatta kutsal değerlere ve dindarlara saldırmaktan çekinmeyen Berna Laçin, İslamın kutsal şehri Medine topraklarında tecavüz rekorları kırıldığı iftirasını atarak toplumda büyük tepki toplamıştı. Berna Laçin, sosyal medya hesabı üzerinden cinsel istismar suçluları için istenen idam cezasına karşı çıkarak çok tepki toplayan "İdam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı!" şeklinde bir tweet atmıştı.

Elazığ depreminde de sahneye çıkan Berna Laçin, göçük altında insanlar çıkarılırken provokasyon yapmaktan bir sakınca görmemişti. Elazığ'daki depremde can kaybını ve acıları bir kenara bırakan Laçin, "Hop güncelleme 6.5... Biliyorsunuz bir dereceden sonra o ilde vergi filan depremden dolayı muafiyet alıyor" dedi. Laçin'in paylaşımı Twitter kullanıcıları tarafından tepki çekmişti.