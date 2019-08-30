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Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ni ünlüler üzerinden meşrulaştırmaya çalışıyorlar! Amaçları dünyayı soysuzlaştırmak

Evlat edindiği erkek çocuğunun kendisine ‘Ben erkek değilim’ dediğini iddia eden ünlü oyuncu Charlize Theron, 7 yaşındaki çocuğun trans olduğunu savunarak kız gibi giydirip, Siyonist Toplumsal Cinsiyet Eşitliği projesinin reklamını yapmaya ve eşcinsel sapkınlığı meşrulaştırmaya çalışıyor.

30 Ağustos 2019 Cuma 14:51
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ni ünlüler üzerinden meşrulaştırmaya çalışıyorlar! Amaçları dünyayı soysuzlaştırmak

 Oğuzhan Çağlar  yeniakit.com.tr 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini yayarak eşcinsel sapıkları toplumda yaymaya ve aileyi yıkmaya çalışan AB menşeili Siyonist destekçileri, şimdi de ünlüler üzerinden eşcinsel sapkınlığı meşrulaştırmaya ve yaymaya çalışıyor. 7 yaşındaki oğlunun trans olduğunu iddia ederek onu kız gibi giydiren dünyaca ünlü Oyuncu Charlize Theron, daha cinsiyetin ne olduğunu anlamakta bile güçlük çeken çocuğun 3 yaşında kendisine ‘Ben erkek değilim’ dediğini iddia etti. Theron, cinsiyetçiliği de ırkçılıkla eş tutarak cinsiyet ayrımının kaldırılmasını talep etti.

Sapkınlığı çocuklar üzerinden yaymaya çalışıyorlar!

Erkek çocuğunu kız gibi yetiştirerek siyonist projenin yayılmasında görev alan Theron, “Hâlâ ırkçılığı tartıştığımıza inanamıyorum. Bu konu artık kapanmalı. Cinsiyet eşitliği de öyle” ifadeleriyle cinsiyet ayrımını ırkçılıkla bir tutarak, cinsiyet ayrımının kalkması gerektiğini savundu. AB menşeili siyonist proje olan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’nin Türkiye ayağı da İstanbul Sözleşmesi ve sözde kadını savunan yasalar ile bu yasaları desteklediğini iddia eden Feminist örgütler eliyle tamamlanmaya çalışılıyor.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 14:51
  1. İstanbul
  2. Charlize Theron
  3. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

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  • Abdullah MuratAbdullah Murat1 sa önce
    Şeytan kuranda Allahın doğruyolunun üzerine oturacağım ve onlara emredeceğimde Allahın yarattığını değiştirecekler der. Allahın doğru yolu nedir? O ilk yaratımda yaratırken yarattıklarına ilk özellikler verir Bu yaratımsal fıtrattır Sonra o fıtratın üzerinede istediklerine bir yol şeriat belirler buda ilk yaratımsal fıtratın tamamlanmasıdır Ahlaki ve itaat içeren imtihansal kurallar bütünüğü kulluk etme din buda günmüzde Allah katında geçerli olan din islamdır Kurana göre şeytan ise bu yaradımsal fıtratta değişiklikler yaparak Allahın yoluna girilmesini engellemekte ve dahası daha önce büyük günah atfedilmiş bu fiili işleterek insalardan biran önce pay alma gayesindedir Böyle değişiklikler yapanlar şeytanla birlikte cehenneme gidecek zümrenin özellikleridir. Gayri müslimler yani kuranı inkar etmiş olanlar dolayısıyla Allaha resulüne ve tüm müslümanlara yalancı diyenler imansızlar bunlara kafirler cehennemlikler diyebiliriz Allahın dünyei hükmüyle şeytanın tesirindedirler Şeytanın fısıltılarına uyarlar ve onun küfrü isyanı güzel göstermesine adanırlar Onlar hidayet olunmadıkça doğru yolu bulmaları mümkün değildir Ellerinde kitap tahrif olmuş durumdadır herhangi bir doğru yol göstergeleri bulunmamakta ahlakı Allahın hoşnut olduğu gibi tanımlayamamaktadır. Günah olgusu olsada ellerinde kesin kurallar bütünü bulunmamaktadır Müslümanın durumu daha farklıdır Elinde hem kurallar bütünü olan Allahın kelamı değişmemiş olarak bulunmakta hemde onun örnekliği olan yüce bir ahlaka sahip peygamberin uygulama ve buyrukları mevcuttur Küfre boyun eğerek yaşamak küfre sebep haramdır Hristiyan ve yahudileri dost edinmek onlardan olmaya sebep büyük bir günahtır.
  • Kaktus SydneyKaktus Sydney1 sa önce
    Bu seytanin son birkac senedir uygulamaya koydugu ahir zaman fitnesi. Ayni sozleri Sydney in sade orta tabaka okuluna giden cocuklarimin arkadaslarinin Annelerinden duydum gecen sene agzim acik kaldi. Bir grup veli kiz uniformalarinin degistigini etek ve elbisenin yani sira pantalonda giyilebilecegini konusuyorlardi. Bu iyi birsey kizlar sort giyiyorlar etegin altina yine de kisa kaliyor derken diger veli dedi ki pantalonu getirmelerinin sebebi bu degil; sebep okuldaki 10 yasindaki hir kiz cocugu ben kiz gibi giyinmek istemiyorum ben erkek gibi buyumek istiyorum dedigi icin, kurallar geregi esitlik var ya guya o nedenle getiriyorlar, hepimiz birden 10 yasindaki cocuk cinsiyetten ne anlarbu yasta transgender olmaz diye konustugumuzu hatirliyorum. Bu hatunlar da ben haric hepsi gayri muslimler. Yani Hiristiyanlar da bu konuya sessiz kaliyorlar ancak iclerinde bu isin fitne oldugunun farkindalar. Su acik ki seytan ajandasini yururluge koydu cocuk kadin onune gelen ne kadar arac varsa hepsini kullaniyor. Bu Charlize de baslarindan ki cinsiyetsiz bir dunya ile nufusu azaltacaklar; onlarin plani varsa Yuce Rabb’imizin de plani var, galip olacak O’dur. Alhamdulillah!
  • Atilla Atilla 1 sa önce
    Akit gazetesine teşekkürü borç biliyoruz duygularımıza tercüman oluyor... Allah razı olsun.

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