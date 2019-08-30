Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ni ünlüler üzerinden meşrulaştırmaya çalışıyorlar! Amaçları dünyayı soysuzlaştırmak

Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini yayarak eşcinsel sapıkları toplumda yaymaya ve aileyi yıkmaya çalışan AB menşeili Siyonist destekçileri, şimdi de ünlüler üzerinden eşcinsel sapkınlığı meşrulaştırmaya ve yaymaya çalışıyor. 7 yaşındaki oğlunun trans olduğunu iddia ederek onu kız gibi giydiren dünyaca ünlü Oyuncu Charlize Theron, daha cinsiyetin ne olduğunu anlamakta bile güçlük çeken çocuğun 3 yaşında kendisine ‘Ben erkek değilim’ dediğini iddia etti. Theron, cinsiyetçiliği de ırkçılıkla eş tutarak cinsiyet ayrımının kaldırılmasını talep etti.

Sapkınlığı çocuklar üzerinden yaymaya çalışıyorlar!

Erkek çocuğunu kız gibi yetiştirerek siyonist projenin yayılmasında görev alan Theron, “Hâlâ ırkçılığı tartıştığımıza inanamıyorum. Bu konu artık kapanmalı. Cinsiyet eşitliği de öyle” ifadeleriyle cinsiyet ayrımını ırkçılıkla bir tutarak, cinsiyet ayrımının kalkması gerektiğini savundu. AB menşeili siyonist proje olan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’nin Türkiye ayağı da İstanbul Sözleşmesi ve sözde kadını savunan yasalar ile bu yasaları desteklediğini iddia eden Feminist örgütler eliyle tamamlanmaya çalışılıyor.



