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Medya Toplumda öfke bir türlü dinmiyor! Narin’in katilleri için tek çözüm bu
Medya

Toplumda öfke bir türlü dinmiyor! Narin’in katilleri için tek çözüm bu

Yeniakit Publisher
2024-09-13 15:10:00 - 2024-09-13 11:16:13
Toplumda öfke bir türlü dinmiyor! Narin’in katilleri için tek çözüm bu

Milat gazetesi yazarı Güngör Avcıoğlu, Narin'in öldürülmesi olayını ele alarak idam cezasının geri getirilmesi gerektiğini söyledi. Avcıoğlu, çocuklara karşı işlenen suçların mevcut ceza kanunlarıyla yeterince cezalandırılmadığını ifade etti. İdam cezasının suçların frenlenmesi için bir gözdağı olduğunu belirten Avcıoğlu, Narin'in katillerinin hak ettikleri cezayı almaları gerektiğini vurguladı. Avcıoğlu, şunları kaydetti:

Milat gazetesi yazarı Güngör Avcıoğlu, Narin'in öldürülmesi olayını ele alarak idam cezasının geri getirilmesi gerektiğini söyledi. Avcıoğlu, çocuklara karşı işlenen suçların mevcut ceza kanunlarıyla yeterince cezalandırılmadığını ifade etti. İdam cezasının suçların frenlenmesi için bir gözdağı olduğunu belirten Avcıoğlu, Narin'in katillerinin hak ettikleri cezayı almaları gerektiğini vurguladı. Avcıoğlu, şunları kaydetti:

"Değerli okurlarım, bazı suçlarda İdam cezasının geri getirilmesi konusu, zaman zaman ülke gündeminde yazılıp söyleniyor.

Bunu yazıp konuşanlar, İdam cezasının özellikle çocuğa karşı işlenen suçlar için geri getirilmesini istiyorlar.

Ben yapılan bu talep çok yerindedir derim. Çünkü çocuklara karşı işlenen suçların karşılığı, mevcut ceza kanunlarında yeterli değil... Hele birde işin içine, yatarı hesaplaması girdi mi Adalet hiç yerini bulmuyor.

Gözünüzün önüne Narin'i getirin...

Gelin şimdi konuyu, memleketin bir numaralı konusu olan Minik Narin'in öldürülmesi üzerinden değerlendirelim.

Evet Yüce Türk Adaleti, önümüzdeki günlerde minik kızımızı canice öldürenleri bulacak. Ve bu vahşiliği yapanları, en üst limitten cezalandıracak. Buna inancım tamdır.

Buradan vicdan sahiplerine sormak istiyorum. Masum Narin'i hayattan koparanları, ömürlerinin sonuna kadar demir parmaklıkların ardında tutsak, yaptıkları caniliğin bedelini ödemiş olurlar mı?

Kaldı ki bu caniler, sadece Minik Narin'in kendisine işkence etmediler. Onun cenazesinede her türlü kötülüğü yaptılar. O Yüzden, bu canilere ne yapılsa azdır.

Ayrıca ülkemizde, bu tür suçların artık firenlenmesi gerekiyor. Bu freninde, ortaya bir gözdağı koymadan olmayacağını herkes bilir.

İşte bu gözdağı İdamdır İdam... (...)"

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Yorumlar

serhat

siz bu laikçi jakoben sistemde idam cezası istiyorsunuz ama kabak yine hacıların hocaların başına patlamasın sonra

Vay vay

Getirecekseniz meclis çoğunluğunuz var, meclisten geçirirsiniz olur biter...10 yıldır pişirip pişirip yazıyorsunuz,konusuyorsunuz...Yapmanız mümkün mü, evet...O zaman yapın...AMA YAPMAZSINIZ...biliyorum...
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