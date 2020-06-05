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Aktüel

Toplum destekli polislerden normalleşme bilgilendirmeleri

Gaziantep’te, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından normalleşme sürecinde hizmet veren işletmelerde bilgilendirme yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 16:53:50 -
Toplum destekli polislerden normalleşme bilgilendirmeleri

Gaziantep’te, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından normalleşme sürecinde hizmet veren işletmelerde bilgilendirme yapıldı.


Gaziantep’te, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, korona virüs ile mücadelede başlayan normalleşme süreciyle birlikte bilgilendirme çalışmalarına hız verildi. Bu kapsamda kapılarını tekrar açan müze, otel ve restoranlarda alınması gereken tedbirlere ve uygulamalara ilişkin bilgilendirme çalışması yapıldı.


Denetimler esnasında, halk sağlığı açısından kurallara uyan ve tedbirleri eksiksiz bir şekilde uygulayan işletmelere teşekkür edildi.

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