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Sağlık Toplum bağışıklığının kazanılması ne kadar sürer?
Sağlık

Toplum bağışıklığının kazanılması ne kadar sürer?

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, "Ocak ayından itibaren toplumun aşılanması ile ciddi bir bölümün koronavirüse karşı bağışıklık kazanacağını öngörüyoruz." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-02 20:51:00 -
Toplum bağışıklığının kazanılması ne kadar sürer?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın TBMM'de basın mensuplarına yaptığı 'Aşılama işlemine Aralık ayında yoğun bir şekilde başlamak istiyoruz. Aralık ayında en az on milyon ama yirmi milyon kadar da olabilecek aşı temin edeceğiz. Ocak ayında da yirmi milyon olmakla birlikte Şubat ayında ise on milyon aşılama hedefliyoruz. Bu rakamları daha da arttırma gayreti içindeyiz.' açıklaması heyecana sebep oldu.

Toplum bağışıklığının kazanılması ne kadar sürer?

Aşılama işleminin toplum bağışıklığını ne zaman kazandıracağını değerlendiren Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gürbüz, "Ocak ayından itibaren toplumun aşılanmasıyla ciddi bir bölümünün bağışıklık kazanacağını öngörüyoruz. İnşallah bahar aylarıyla beraber daha sağlıklı bir yaza gideceğiz." dedi.

Aynı aileden 4 kişinin koronavirüsten hayatını kaybetmesi

Mersin'in Tarsus ilçesinde aynı aileden 4 kişinin koronavirüs sebebi ile hayatını kaybetmesine de değinen Prof. Gürbüz, şöyle konuştu:

"Bu olağan dışı bir örnek. Hastaları hastalık sürecinde incelemek gerekiyor. Bu hastalarda bağışıklık sistemiyle ilgili doğuştan zayıflık olabilir. O nedenle hastaları incelemeden sürecini bilmeden yorum yapmak zor ama muhtemel ihtimallerden bir tanesi bu."

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Yorumlar

Abdulcabbar

İnşallah kardeşim. Böyle pozitif insanları konuşturun.Zira olaylar pozitif enerji ile yönünü bulur. Rüyanızı bile negatif enerjili insanlara yorumlatmayın diye Efendimiz Aleyhussalatu vesselam’ın emrleri var.
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