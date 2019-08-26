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Toplulaştırmada 2023 hedefi 8,5 milyon hektar

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin 2023 hedeflerine paralel olarak öncelikle ekonomik olarak sulanabilir 8,5 milyon hektar alanda modern sulama projeleriyle birlikte eş zamanlı olarak arazi toplulaştırma projelerini de hayata geçirecek.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 10:30
Toplulaştırmada 2023 hedefi 8,5 milyon hektar

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin 2023 hedeflerine paralel olarak öncelikle ekonomik olarak sulanabilir 8,5 milyon hektar alanda modern sulama projeleriyle birlikte eş zamanlı olarak arazi toplulaştırma projelerini de hayata geçirecek.


Yaklaşık 28 milyon hektar tarım alanının bulunduğu Türkiye’de verimliliği artırıcı tedbirlerin başında arazi toplulaştırması ve sulaması geliyor. Tarım alanlarının 14.2 milyon hektarı ise arazi toplulaştırması yapmaya uygun alanlardan oluşuyor. Bu çerçevede 2018 yılına kadar değişik kurum ve kuruluşlar tarafından 8.2 milyon hektar alanda sürdürülen arazi toplulaştırma çalışmalarında bu zamana kadar 3.6 milyon hektar alanda tapu tescil işlemleri tamamlandı.



Toplulaştırma yetkisi sulama projelerini yapan DSİ’ye geçti


Arazi toplulaştırmada amacın sadece tarım parsellerini birleştirilerek daha büyük parseller elde etmek olmadığını vurgulayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Arazi toplulaştırması ile birlikte sulama, tarla içi geliştirme işlemleri gibi diğer altyapı hizmetlerini de birlikte düşünmemiz gerekiyor. Bu düşünceyle 2018 yılında yapılan yasal düzenleme sonucu ülkemiz genelinde arazi toplulaştırma çalışması yapma yetkisi sulama projelerini de hayata geçiren DSİ Genel Müdürlüğümüze verildi” diye konuştu.


2018 yılında 496 bin hektar alanda tapu tescil işlemlerinin tamamlandığını belirten Bakan Pakdemirli, “DSİ olarak ülkemizin 2023 hedeflerine paralel olarak öncelikle ekonomik olarak sulanabilen 8,5 milyon hektar alanda modern sulama projeleriyle birlikte ve eş zamanlı olarak arazi toplulaştırma projelerini de hayata geçireceğiz. Bu sayede kırsal kalkınma hedeflerinin gerçekleşmesine büyük katkıda bulunmayı hedefliyoruz” açıklamasını yaptı.



Sulama yatırım maliyetlerinden tasarruf sağlanacak


Toplulaştırma işlemlerinin sulama projeleriyle paralel yürütülmesinin sulama yatırım maliyetlerinde önemli ölçüde tasarruf sağlayacağını da ifade eden Pakdemirli, şöyle devam etti:


“Sulama projelerinde kanalların ve yolların planlamasını yaparken kamulaştırmaya ve arazilerin parçalanmasına mani olmak için parsel sınırlarına bağlı kalıyoruz. Yani bu kanallar ve yollar arazi sınırlarından geçiriliyor. Dolayısıyla parsellerin küçük, şekillerinin düzensiz olması kanal boylarını gereğinden fazla uzamakta, bu da tesis maliyetini yükseltmektedir. Sulama projeleri arazi toplulaştırmaya bağlı olarak uygulandığı takdirde ise parsel sınırlarına bağlı kalınmadığı için maliyetlerde tasarruf sağlanıyor.”



Çiftçi gelirlerinde yüzde 25’lik artış


2019 yılında 153 bin hektar alanda tescil çalışmalarının tamamlandığının altını çizen Bakan Pakdemirli, “Toplulaştırma sayesinde köy merkezi ile parseller arası yol mesafesi, harcanan zaman, yakıt masrafları da azalıyor. Bu sayede çiftçilerimizin gelirlerinde en az yüzde 25 artış sağlanabiliyor” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 10:30
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