Toplu ulaşımda devrim: Tek kartla tüm ülke gezilecek

İspanya hükümeti, toplu ulaşımı daha erişilebilir ve ekonomik hale getirmek amacıyla ülke genelinde geçerli olacak aylık ulusal toplu taşıma kartını hayata geçirmeye hazırlanıyor. Yeni sistem kapsamında kartın aylık ücreti yetişkinler için 60 euro, 26 yaş altındaki gençler için ise 30 euro olarak belirlendi.

Yeni kart sayesinde kullanıcılar, İspanya’nın herhangi bir noktasında otobüs ve trenlerle tek kartla seyahat edebilecek. Başbakan Pedro Sánchez, uygulamanın toplu taşıma kullanımını artırmayı ve özel araçlara olan bağımlılığı azaltmayı hedeflediğini vurguladı. Sánchez ayrıca, bu sistemin bazı çalışanların aylık ulaşım giderlerini yüzde 60’a kadar düşürebileceğini ifade etti.

Metro ve şehir içi hatlar da gündemde

Ulusal toplu taşıma kartının ilk etapta orta mesafe ve banliyö trenleri ile ulusal otobüs hatlarında geçerli olacağı açıklandı. Metro ve şehir içi otobüslerin de kapsama alınması için yerel yönetimlerle görüşmelerin sürdüğü bildirildi.

Bu adımla birlikte İspanya, Almanya, İsviçre, Macaristan ve Portekiz gibi benzer uygulamaları hayata geçiren ülkeler arasına katılmış olacak. Uygulamanın Ocak 2026’da başlaması planlanırken, kartın yabancı ziyaretçilere açık olup olmayacağına dair kararın ise ilerleyen dönemde netleşmesi bekleniyor.