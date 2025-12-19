  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İdam cezasını getirin artık!

Bakan Tunç dolandırıcılara karşı yeni önlemi açıkladı: Telefon hatları sınırlandırılacak

Birbirinden caydırıcı özelliklere sahip! Türkiye’nin ‘görünmez’ gücünde son viraj

AK Parti “Terörsüz Türkiye” raporunu TBMM'ye sundu

Alayı idamlık bunların! İran'dan Türkiye'ye bakın ne getirdiler

Nedim Şener’den Özgür Özel’e Brüksel tokadı: “Bu acziyet CHP’nin itibarını yerle bir ediyor!”

Şamil Tayyar'dan Mehmet Akif Ersoy açıklaması: Tablo ağır, çürüme lokal değil! Tüm bünye tehdit altında

Muhittin Böcek kendini kurtarmak için çalışanlarını ateşe attı! "Haberim yoktu" diyerek suçu alt kadroya yükledi

Bakan Tunç'tan "Sanal Bahis" açıklaması

Elebaşı Gülen’in yeğenine MİT ve TEM’den ortak operasyon: İstanbul’da enselendi
Dünya Toplu ulaşımda devrim: Tek kartla tüm ülke gezilecek
Dünya

Toplu ulaşımda devrim: Tek kartla tüm ülke gezilecek

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Toplu ulaşımda devrim: Tek kartla tüm ülke gezilecek

İspanya, toplu taşımada köklü bir değişikliğe hazırlanıyor. Ocak 2026’da yürürlüğe girmesi beklenen tek kart sistemiyle, ülke genelinde otobüs ve trenlerde sınırsız ulaşım dönemi başlayacak.

İspanya hükümeti, toplu ulaşımı daha erişilebilir ve ekonomik hale getirmek amacıyla ülke genelinde geçerli olacak aylık ulusal toplu taşıma kartını hayata geçirmeye hazırlanıyor. Yeni sistem kapsamında kartın aylık ücreti yetişkinler için 60 euro, 26 yaş altındaki gençler için ise 30 euro olarak belirlendi.

Yeni kart sayesinde kullanıcılar, İspanya’nın herhangi bir noktasında otobüs ve trenlerle tek kartla seyahat edebilecek. Başbakan Pedro Sánchez, uygulamanın toplu taşıma kullanımını artırmayı ve özel araçlara olan bağımlılığı azaltmayı hedeflediğini vurguladı. Sánchez ayrıca, bu sistemin bazı çalışanların aylık ulaşım giderlerini yüzde 60’a kadar düşürebileceğini ifade etti.

 

Metro ve şehir içi hatlar da gündemde

Ulusal toplu taşıma kartının ilk etapta orta mesafe ve banliyö trenleri ile ulusal otobüs hatlarında geçerli olacağı açıklandı. Metro ve şehir içi otobüslerin de kapsama alınması için yerel yönetimlerle görüşmelerin sürdüğü bildirildi.

Bu adımla birlikte İspanya, Almanya, İsviçre, Macaristan ve Portekiz gibi benzer uygulamaları hayata geçiren ülkeler arasına katılmış olacak. Uygulamanın Ocak 2026’da başlaması planlanırken, kartın yabancı ziyaretçilere açık olup olmayacağına dair kararın ise ilerleyen dönemde netleşmesi bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23