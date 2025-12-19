  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Nedim Şener’den Özgür Özel’e Brüksel tokadı: “Bu acziyet CHP’nin itibarını yerle bir ediyor!”

Şamil Tayyar'dan Mehmet Akif Ersoy açıklaması: Tablo ağır, çürüme lokal değil! Tüm bünye tehdit altında

Muhittin Böcek kendini kurtarmak için çalışanlarını ateşe attı! "Haberim yoktu" diyerek suçu alt kadroya yükledi

Bakan Tunç'tan "Sanal Bahis" açıklaması

Elebaşı Gülen’in yeğenine MİT ve TEM’den ortak operasyon: İstanbul’da enselendi

Yasa dışı bahis dünyasında taşlar yerinden oynuyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sert uyarısının ardından dev düzenleme için düğmeye basıldı.

Böyle emlakçıları silin piyasadan! Ticaret Bakanlığı acımadı

Hakan Fidan ‘Sabrımız tükeniyor’ dedi, SDG-Şam görüşmeleri hızlandı

Gün yüzü göstermeyin bunlara! Polisler, bekçiler şehit olmasın, masum insanlar ölmesin

“Hırsızların Elini Sıkmam” Aysever’den İronik İtiraf, İmamoğlu Cephesi Suskun
Gündem "Üst düzey" FETÖ'cü İstanbul'da enselendi
Gündem

"Üst düzey" FETÖ'cü İstanbul'da enselendi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
"Üst düzey" FETÖ'cü İstanbul'da enselendi

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 yıldır aranan firari FETÖ zanlısını İstanbul'da yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince aranan şahıslara yönelik sürdürülen çalışmalarda, Edirne'de örgüt içerisinde "üst düzey" sorumlu olduğu ve "Bayram" kod adını kullandığı belirlenen S.T'nin İstanbul'da bulunduğu tespit edildi.

Edirne polisi tarafından Pendik ilçesinde düzenlenen operasyonda, daha önce FETÖ ile iltisaklı özel eğitim kurumunda çalıştığı belirlenen zanlı yakalandı.

Hakkında 42 beyan bulunan şüphelinin, 9 yıldır dosya firarisi olarak arandığı öğrenildi.

Hani siz FETÖ’ye karşıydınız! Fondaş medya 17-25 aralık ihanetine suspus
Hani siz FETÖ’ye karşıydınız! Fondaş medya 17-25 aralık ihanetine suspus

Gündem

Hani siz FETÖ’ye karşıydınız! Fondaş medya 17-25 aralık ihanetine suspus

Firari FETÖ'cü o şehirde enselendi
Firari FETÖ'cü o şehirde enselendi

Yerel

Firari FETÖ'cü o şehirde enselendi

FETÖ’cü hainden şok itiraf yayınladıktan sonra apar topar sildi!
FETÖ’cü hainden şok itiraf yayınladıktan sonra apar topar sildi!

Gündem

FETÖ’cü hainden şok itiraf yayınladıktan sonra apar topar sildi!

FETÖ’cü hainin kirli itirafı! Lağımdan ses verdi: "Biz olmasak İmamoğlu bir hiçti!"
FETÖ’cü hainin kirli itirafı! Lağımdan ses verdi: "Biz olmasak İmamoğlu bir hiçti!"

Gündem

FETÖ’cü hainin kirli itirafı! Lağımdan ses verdi: "Biz olmasak İmamoğlu bir hiçti!"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23