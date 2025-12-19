Komşuda oralık karıştı: Erken seçim kapıda!

Bulgaristan'ın başkenti Sofya başta olmak üzere birçok kentte Perşembe akşamı toplanan binlerce gösterici, adil seçimler ve yargı reformu talebiyle hükümeti protesto etti. Karadeniz ülkesinde devam eden gösteriler, ülkenin 1 Ocak'ta Euro para birimine geçmeye hazırlandığı kritik bir dönemde gerçekleşiyor.

BİNLERCE KİŞİ YOLSUZLUĞA KARŞI SOKAKTA

Ocak ayından bu yana iktidarda olan ve Euro'ya geçiş sürecini yönetmesi beklenen hükümet, artan toplumsal baskıya dayanamadı. Başbakan Rosen Zhelyazkov, devlet kademelerindeki yolsuzluk iddiaları ve vergileri artırmayı öngören yeni bütçe tasarısına karşı haftalardır süren sokak eylemlerinin ardından geçen hafta istifasını sunmuştu.

Perşembe günü düzenlenen gösterilerde Bulgaristan ve AB bayrakları taşıyan protestocular, hükümet aleyhine sloganlar attı. Göstericilerden birinin taşıdığı "Bu bir orta oyunu değil" dövizi dikkat çekti.

Protestolara katılan 48 yaşındaki satış görevlisi Shisman Nikolov, hükümetin tavrını eleştirerek, "Hükümetle ilgili her şey son derece küstahça ve utanmazca. Böylesine kibirli bir davranış biçimi bu yönetimi tanımlıyor. Toplum, kendisini başkalarından üstün gören insanlara saygı duymaz" ifadelerini kullandı.

BULGARİSTAN CUMHURBAŞKANI RADEV DEVREDE

Siyasi krizin çözümü için Cumhurbaşkanı Rumen Radev siyasi partilerle istişarelerini sürdürüyor. Ancak partilerin hükümeti kurmayı reddetmesi veya başarısız olması durumunda, Radev'in geçici bir hükümet atayarak erken seçim çağrısı yapması bekleniyor.

NATO üyesi olan Bulgaristan, parçalı parlamento yapısı nedeniyle ardışık hükümetlerin istikrarı sağlayamaması yüzünden son dört yılda yedi kez genel seçime gitti.

Gösterilere katılan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Kalina Yurukova ise tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "Sürekli çalıyorsanız, kendinizi herkesten üstün görüyorsunuz demektir. Kibirli olan ve zerre kadar utanç duymayan insanlara saygı duyamam ve kendimi onlarla ilişkilendiremem."

Hükümet, kitlesel protestolar nedeniyle bu ayın başlarında, Euro cinsinden hazırlanan ilk bütçe planı olan 2026 bütçesini geri çekmek zorunda kalmıştı. Muhalefet partileri ve sivil toplum örgütleri, artan devlet harcamalarını finanse etmek amacıyla sosyal güvenlik katkı paylarının ve temettü vergilerinin artırılması planına sert tepki gösteriyordu.