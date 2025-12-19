  • İSTANBUL
Gündem Emperyalist Cumhuriyet’e kapak olsun! Ortaokul öğrencilerinden müthiş KAAN çalışması
Gündem

Emperyalist Cumhuriyet'e kapak olsun! Ortaokul öğrencilerinden müthiş KAAN çalışması

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Emperyalistlerin duymak isteyeceği skandal haberlere imza atan Cumhuriyet, dün okul bahçesinde savunma sanayisi sergisi açılmasını eleştirmişti. Cumhuriyet’in tepki çeken haberi halen gündemdeyken, Tekirdağ'da ortaokul öğrencileri milli muharip uçak KAAN için klip hazırladı.

Çorlu Ortaokulu Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Arda Ünal, öğrencileriyle 12-18 Aralık tarihlerinde kutlanan hafta dolayısıyla "Uçan Hayaller, Minik KAAN'lar" adlı etkinlik gerçekleştirdi.

Etkinlik kapsamında öğretmen ve öğrenciler, KAAN'ın maketini yaparak bir klip hazırladı.

Okulun sosyal medya hesaplarında paylaşılan klip, kısa sürede ilgi gördü.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin hayal gücü ve üretkenliğinin önemine dikkati çekerek, gökyüzünün yeni kahramanlarını yetiştirdiklerini söyledi.

Öğrenci ve öğretmenleri tebrik eden Yeniyol, Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisi tarafından geliştirilen KAAN savaş uçağının dünyaya örnek bir proje olduğunu belirterek, atılan bu önemli adımların geleceğe ışık tuttuğunu ve öğrencilerin ufkunu açtığını ifade etti.

Yeniyol, bu anlayışla geleceğin mühendisleri ve bilim insanlarını yetiştirdiklerini kaydetti.

Öğrencilerin anlamlı etkinliği akıllara Cumhuriyet'in hazımsızlığını getirdi. Cumhuriyet, dün okul bahçesinde savunma sanayisi sergisi açılmasını eleştirmişti. 

