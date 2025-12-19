  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Elebaşı Gülen’in yeğenine MİT ve TEM’den ortak operasyon: İstanbul’da enselendi

Yasa dışı bahis dünyasında taşlar yerinden oynuyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sert uyarısının ardından dev düzenleme için düğmeye basıldı.

Böyle emlakçıları silin piyasadan! Ticaret Bakanlığı acımadı

Hakan Fidan ‘Sabrımız tükeniyor’ dedi, SDG-Şam görüşmeleri hızlandı

Gün yüzü göstermeyin bunlara! Polisler, bekçiler şehit olmasın, masum insanlar ölmesin

“Hırsızların Elini Sıkmam” Aysever’den İronik İtiraf, İmamoğlu Cephesi Suskun

Artık kara listede! Borçlu Uşak Belediyesi CHP’nin gururu oldu!

FETÖ’cü hainin kirli itirafı! Lağımdan ses verdi: "Biz olmasak İmamoğlu bir hiçti!"

Süleyman Soylu'dan "Mehmet Akif Ersoy" iddiasına cevap

Yaşından büyük suç kaydı var!
Yerel 40 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Bakın nerede bulundu
Yerel

40 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Bakın nerede bulundu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
40 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Bakın nerede bulundu

Hatay'da dolandırıcılık suçundan 40 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs, polis ekiplerinin operasyonunda gardırop içerisinde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte huzuru ve asayişi sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 40 Yıl hapis cezasıyla aranan A.B. saklandığı elbise dolabında yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Polise mesai ve ücret düzenlemesi geliyor
Polise mesai ve ücret düzenlemesi geliyor

Gündem

Polise mesai ve ücret düzenlemesi geliyor

Uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Aktüel

Uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

"Askere gitmeyeceğiz" diyerek polisle çatıştılar
“Askere gitmeyeceğiz” diyerek polisle çatıştılar

Dünya

“Askere gitmeyeceğiz” diyerek polisle çatıştılar

Gün yüzü göstermeyin bunlara! Polisler, bekçiler şehit olmasın, masum insanlar ölmesin
Gün yüzü göstermeyin bunlara! Polisler, bekçiler şehit olmasın, masum insanlar ölmesin

Gündem

Gün yüzü göstermeyin bunlara! Polisler, bekçiler şehit olmasın, masum insanlar ölmesin

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23