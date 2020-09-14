  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Toplu taşımada tedbirler artırıldı
Gündem

Toplu taşımada tedbirler artırıldı

Sağlık Bakanlığı, virüsten korunmak ve olası bulaşı engelleyebilmek için taksi ve toplu taşıma araçlarında uyulması gereken tedbirleri artırdı.

Yeniakit Publisher
2020-09-14 11:04:00 -
Toplu taşımada tedbirler artırıldı

Bakanlığın Kovid-19 bilgilendirme sayfasında yer alan uyarılara göre taksi ve toplu taşıma araçlarında maske kullanımı, yüzeylere temastan kaçınma, fiziksel mesafenin korunması, belirlenen kapasite üzerinde araca binilmemesi gibi tedbirlere kesinlikle uyulması gerekiyor. Taksiye 3 kişiden fazla binilmeyecek, tek kişi binilmesi halinde şoföre en uzak mesafedeki koltukta oturulacak, toplu taşıma aracı içinde telefonla ya da yüz yüze konuşmaktan kaçınılacak. Taksi, metro ya da otobüs durağında mesafeli bir şekilde beklenecek, araca binerken veya inerken de mesafenin korunmasına özen gösterilecek. Araçlarda yiyecek ve içecek tüketilmeyecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hakkari'den acı haber
Gündem

Hakkari'den acı haber

Hakkari'de bir jandarma astsubayın şehit olduğu, 2 teröristin ise ölü ele geçirildiği bildirildi.

Saymaz'ın Osmanlı hazımsızlığı! 'Suriye'nin canı cehenneme'
Gündem

Saymaz'ın Osmanlı hazımsızlığı! 'Suriye'nin canı cehenneme'

Katıldığı televizyon programında Türkiye'nin dış politikasını değerlendiren sözde gazeteci İsmail Saymaz, İsrail ve Mısır ile ilişki kurulma..
Milletvekilini gören İYİ Partililer yangın çıkardı
Siyaset

Milletvekilini gören İYİ Partililer yangın çıkardı

İYİ Parti’ye geçen Erhan Usta, memleketi Samsun’a hareket etti. İlin girişinde Usta’yı karşılayan İYİ Partililer, meşale yakarak otluk aland..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı