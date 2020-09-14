Toplu taşımada tedbirler artırıldı

Bakanlığın Kovid-19 bilgilendirme sayfasında yer alan uyarılara göre taksi ve toplu taşıma araçlarında maske kullanımı, yüzeylere temastan kaçınma, fiziksel mesafenin korunması, belirlenen kapasite üzerinde araca binilmemesi gibi tedbirlere kesinlikle uyulması gerekiyor. Taksiye 3 kişiden fazla binilmeyecek, tek kişi binilmesi halinde şoföre en uzak mesafedeki koltukta oturulacak, toplu taşıma aracı içinde telefonla ya da yüz yüze konuşmaktan kaçınılacak. Taksi, metro ya da otobüs durağında mesafeli bir şekilde beklenecek, araca binerken veya inerken de mesafenin korunmasına özen gösterilecek. Araçlarda yiyecek ve içecek tüketilmeyecek.