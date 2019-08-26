Toplu taşıma araçlarında klima ve açık kapı denetimi

Mersin’de sıcakların yoğun olarak hissedildiği yaz günlerinde vatandaşların toplu taşıma araçlarındaki konforlu ulaşımını ve güvenliğini sağlamak amacıyla rutin kontrollerini sıklaştıran Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı Trafik Denetleme Zabıta Şube Müdürlüğü ekipleri, denetimlerine devam ediyor.

Sıcakların hissedilmeye başlandığı Mayıs ayından itibaren Mersin’de toplu taşıma araçlarında klimaların kullanılmasıyla birlikte Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için sürekli ve rutin denetimlerini arttırarak sürdürüyor. Farklı noktalarla birlikte Yaşat İşhanı Durağı’nda da kooperatiflere bağlı toplu taşıma araçlarında klimalar üzerinde hassas bir denetim gerçekleştiren ekipler, klima denetiminin yanı sıra şoförlerin kılık-kıyafeti, araç temizliği, abartılı ve orijinal olmayan araç aksesuarlarının denetimini yaptı. Ekipler, kusurlu tespit ettikleri noktalarda araç sürücülerine işlem gerçekleştirdi. Ekipler, hareketli uygulama ile kooperatiflere bağlı toplu taşıma araçlarının seyir halindeki denetimlerini de sıklaştırdı. Mobil ekipler, seyir halinde açık kapı ile ulaşım sağlayan toplu taşıma araçlarını durdurup, gerekli işlemleri gerçekleştirirken, seyir halinde telefon kullanımı, kırmızı ışık ihlali ve gereksiz klakson kullanımı noktasında da detaylı denetimlerini sürdürüyor.