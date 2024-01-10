Toplu taşıma ağı ve araç filosu güçlendirildi: Terör örgütü PKK’nın para musluğu kesildi, halka hizmet geldi

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su yönetimindeki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 2023’te 32 yeni otobüsle filosunu güçlendirirken, vatandaşın talebine göre yeni toplu taşıma güzergahları oluşturdu.

Ulaşım Daire Başkanlığı, 2023’te kesintisiz, güvenli ve rahat bir ulaşım için çalışmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda şehrin dört bir yanında yeni sinyalize kavşaklar, trafik levha montajı, trafik boya ve yol çizgi çalışmaları yapıldı.

2023 yılında toplu taşıma otobüs filosuna 12 metrelik 19 adet, 18 metrelik 13 adet olmak üzere toplam 32 yeni otobüs satın alındı.



Araç filosunun büyütülmesiyle beraber toplu taşıma hizmeti verilmeyen 230 kırsal mahalleye 26 yeni hat ile toplu taşıma hizmeti verilmeye başlandı.

Ulaşım Daire Başkanlığı’nın yürüttüğü çalışmalar kapsamında il genelinde mevcut 84 sinyalize kavşağa 15 kavşak daha eklenerek bu sayı 99’a çıkarıldı. Trafik levha montajı yapımı kapsamında ise 15 bin 560 trafik levhası montajı tamamlandı.

Sürücü ve yaya güvenliği arttırıldı

İl genelinde yapılan yollarda toplamda bin 748 kilometre yol çizgi çalışması yapılarak şehrin trafik düzeni ile vatandaşların can ve mal güvenliğini en üst seviyede tutmak için çalışmalar yürütüldü.

Ulaşım Daire Başkanlığı, il genelinde 17 ilçede toplam 203 kırsal durak montajı yaparken, bin 579 otopark çizgisi, 183 yaya çizgisi, 2 bin 142 araçlık semt pazarı çizgisi, 19 kilometre bordür taşı boyası, 22 hız kesici çizgi ve 2 bin 20 metre hız kesici kasis yaptı.



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