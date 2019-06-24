Toplu sünnet kayıtları başladı

Düzce Belediyesi tarafından her yıl düzenlenerek artık bir gelenek haline getirilen “Toplu Sünnet Şöleni” için kayıtlar başladı.

Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen ve geleneksel hale getirilen “Toplu Sünnet Şöleni” için 2019 yılı kayıtları başladı.Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen toplu sünnet programına katılmak isteyen aileler kayıtlarını 16 Temmuz Salı günü mesai bitimine kadar Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne yapabilir. Sünnet için kayıt yaptırılan çocukların tıbbi işlemleri karşılanacak ve Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde uzman doktorlar tarafından yapılacak ön kontrollerin ardından cerrahi müdahaleleri gerçekleştirilecek.