Emekli olmak için belirli şartlar bulunmaktadır. Düzenlenen yasalara göre, emekli olmak için belli sayıda gün prim ödemek, belli yaşa gelmek ve belli bir sigortalı yılını doldurmak gerekmektedir. Mevcut yasalar geçmiş yıllarda çalışılmayan dönemler için geriye dönük ödeme imkânı sunmuyor. Son dönemde yapılan düzenlemeler üzerine bazı istisnalar kaydıyla toplu ödeme yapılarak bugünleri satın alma imkanı yer alıyor.

Milyonlarca vatandaş emekli olmak için sunulan fırsatları merak ediyor. Yasalara uygun şekilde toplu para ödemesi ile emekli olunabilecek. Erken emekli olmak için bazı istisnai durumlar mevcut. Yasalarımıza göre emekli olmak için belli sayıda gün prim ödemek, belli yaşa gelmek ve belli bir sigortalı yılını doldurmak gerekir. Peki, Toplu ödeme yapılarak emekli olunur mu?

Toplu ödeme yapılarak emekli olunur mu?

Emeklilik için prim yıl ve yaş şartı bulunmaktadır. Ancak belli şartlarda toplu ödeme yapılırsa prim kazanma ve emeklilik de olabilmekte. Sigortalıların borçlanma yapabilecekleri süreler 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 41. Maddesi ile düzenlendi.

Kadınlar sigortadan sonra üç çocuğa kadar doğum borçlanması yaparak 2.160 günü toplu ödeme ile satın alınabilmektedir.

Er veya erbaş olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen süreleri toplu olarak ödeme imkanı tanınmaktadır.

Emekli Sandığı'na tabi çalışan memurların, ücretsiz izin süreleri borçlanılabilmektedir.

Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri borçlanılarak emeklilik hesabında kullanılabilir.

Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri de borçlanabilmektedir.

Sigortalıyken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri de borç olabilir.

Grev ve lokavtta geçen süreleri de borçlanabilirken hekimlerin fahrî asistanlıkta geçen süreleri de borçlanabilmesi mümkün.

Seçim kanunları düzenlenmesine göre görevlerinden istifa edenlerin, açıkta geçirdikleri süreleri borçlanma imkânı bulunmaktadır.

Part-time çalışanlar, 30 günden az çalışması olanlar, ücretli öğretmenler bu süreleri borçlanarak 30 güne tamamlayabilir.

Kadınlar sigortadan sonra doğumları üç çocuk için borçlanarak yaparak 6 yıl yani 2.760 gün prim kazanabilir. Eğer yaş ve yıl şartlarını bulunduruyorsa 6 yıl beklemeden erken emekli olabilmektedirler.

Erkekler ise sigortadan önceki askerliklerini borçlanarak işe giriş tarihlerini geri çekebilir ve böylece 1 yıl erken emekli imkanı olabilir. Ayrıca sigortadan sonraki askerliklerde borçlanılarak prim kazanılır.