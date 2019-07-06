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Toplu iş sözleşmesi zam oranları ne zaman yapılacak son dakika haberleri

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesine dair taleplerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'a sundu. Türk-İşi tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, iki, üç ve dördüncü altı aylar enflasyon 3 puan refah payı talep etti. Toplu iş sözleşmesi 2019 son dakika 2019 toplu iş sözleşmesi ne zaman yapılacak? Kamu işçileri toplu iş sözleşmesi son dakika haberleri neler?

06 Temmuz 2019 Cumartesi 19:26
Toplu iş sözleşmesi zam oranları ne zaman yapılacak son dakika haberleri

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesine dair taleplerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'a sundu. Türk-İşi tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, iki, üç ve dördüncü altı aylar enflasyon 3 puan refah payı talep etti. Toplu iş sözleşmesi 2019 son dakika 2019 toplu iş sözleşmesi ne zaman yapılacak? Kamu işçileri toplu iş sözleşmesi son dakika haberleri neler?

Toplu iş sözleşmeleri ile ilgili ilk zam teklifi Türk -İş tarafından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na sunuldu. Teklifte işçiler için zammın yanında refah payı da istendi. 200 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmeleri 2 yıllık olarak imzalanacak. Kamuda çalışan işçilerin maaşları ile ilgili açıklamalarda bulunan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay istedikleri en düşük maaşı da açıkladı. 2017-2018 yıllarını kapsayan önceki toplu iş sözleşmesinde, ilk yıl birinci altı ay yüzde 7.5, ikinci altı ay yüzde 5, ikinci yıl ise 6'şar aylık dönemler halinde yüzde 3.5 oranında ücret artışı yapılmıştı. Enflasyonun 6'şar aylık dönemlerdeki ücret artışını aşması halinde de enflasyon farkı yansıtılmıştı.

"Kamu Toplu İş Sözleşmesi adil bir sonuç olacaktır"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kamu toplu iş sözleşmesi (TİS) kapsamında  Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan başkanlığındaki Hak-İş heyetini kabul etti. Kabul sonrası Bakan Selçuk, toplu iş sözleşmesi hakkında önemli açıklamada bulundu. Bakan Selçuk, "Çalışma hayatında işveren ve işçilerimizin bir araya gelerek ortak bir noktada buluştuğu her çözüm çok değerli oluyor 2019-2020 dönemini kapsayacak Kamu Toplu İş Sözleşmeleri'ni de bu anlayışla ele alıyoruz. Kamu Toplu İş Sözleşmeleri'nde tüm tarafları dinleyerek varacağımız sonuç, adil bir sonuç olacaktır." dedi.

Hak-İş Başkanı Arslan da toplu iş sözleşmesi taleplerine ilişkin şunları söylemişti: "Kamuda 4 bin 250 lira brütün altında ücret alan arkadaşlarımızın, ücretlerinin öncelikli olarak aylık 4 bin 250 lira brüte çıkarılmasını, daha sonra bu arkadaşlarımıza ve tüm çalışanlara seyyanen günlük 12, aylık 360 lira iyileştirme yapılmasını, bu iyileştirmeler ve taban ücret belirlendikten sonra birinci 6 ay ücretlere yüzde 15 zam, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı ayda ise ücretlere enflasyon artı 5 puanlık artış yapılmasını istiyoruz. Daha önce bir defa yapılan ek ödemelerin de mayıs ve eylül aylarında, bin 250'şer lira olarak yapılması talebimiz var.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 19:26
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