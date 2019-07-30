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Toplu iş sözleşmesi zam oranları belli oldu mu? Memura bayram ikramiyesi kreş yardımı ne kadar?

Milyonlarca memur ve memur emeklisini yakından ilgilendiren 2019 toplu iş sözleşmesi için artık sona geliniyor. Kamu kesimi toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 1 Ağustos itibariyle başlıyor. Memur kesimin toplu iş sözleşmesi görüşmelerindeki beklentileri yüksek. Memur temsilcileri taleplerini geçtiğimiz günlerde hükümete bildirmişti. Toplu iş sözleşmesinde memurun talepleri arasında bayram ikramiyesinden tutun da kreş yardımı ne kadar pek çok talep söz konusu. Peki toplu iş sözleşmesi zam oranları belli oldu mu? Memura bayram ikramiyesi kreş yardımı ne kadar? İşte 2019 toplu iş sözleşmesi son dakika haberleri.

30 Temmuz 2019 Salı 10:18
Toplu iş sözleşmesi zam oranları belli oldu mu? Memura bayram ikramiyesi kreş yardımı ne kadar?

Milyonlarca memur ve memur emeklisini yakından ilgilendiren 2019 toplu iş sözleşmesi için artık sona geliniyor. Kamu kesimi toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 1 Ağustos itibariyle başlıyor. Memur kesimin toplu iş sözleşmesi görüşmelerindeki beklentileri yüksek. Memur temsilcileri taleplerini geçtiğimiz günlerde hükümete bildirmişti. Toplu iş sözleşmesinde memurun talepleri arasında bayram ikramiyesinden tutun da kreş yardımı ne kadar pek çok talep söz konusu. Peki toplu iş sözleşmesi zam oranları belli oldu mu? Memura bayram ikramiyesi kreş yardımı ne kadar? İşte 2019 toplu iş sözleşmesi son dakika haberleri.

Memurun toplu iş sözleşmesinden beklentisi ne?

3 milyon 200 bin memur ile 2 milyon memur emeklisi için 2020 ve 2021 yıllarında uygulanacak sosyal haklarının belirleneceği 5. Dönem Toplu Sözleşme süreci 1 Ağustos Perşembe günü başlayacak. Taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl yüzde 6+6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı talebinde bulunan Memur-Sen, kamu görevlilerinin merakla beklediği 3600 gösterge konusunun da toplu sözleşme masasında çözülmesini istemişti. Türkiye Kamu-Sen ise taban aylığa seyyanen 600 lira, ilk yıl yüzde 10+10, ikinci yıl yüzde 8+8 zam ve her iki yıl için yüzde refah payının yanında, memurlara da bayram ikramiyesi ödenmesini talep ediyor. Şimdi açıklama sırası Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda. Uzmanlar ise beklentilere büyük ölçüde cevap verileceği kanaatinde.

 

Memur konfederasyonları ve sendikalar, pek çok taleple masaya oturuyor. İşte bu taleplerden bazıları: Gelir vergisinde yıl boyu yüzde 15 sabit oran uygulansın. Kamu görevlilerinin çocuklarına yönelik kreş hizmeti sunulsun ya da kamu görevlilerine 754 lira kreş yardımı yapılsın. Giyecek yardımının kapsamı genişletilsin. Bütün kamu görevlilerine ilk yıl 450, ikinci yıl 600 lira giyim yardımı verilsin. Servis hizmetinden tüm kamu görevlileri yararlandırılsın. Servis hizmeti sunulamaması halinde nakit ulaşım yardımı yapılsın. Bayram öncesi kamu görevlilerine 2 bin 630 lira tutarında ikramiye verilsin. Sosyal yardımlar aylıksız izin döneminde de ödensin.  Fazla çalışma ücreti, harcırahlar ve gündelikler artırılsın.

 

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 10:18
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