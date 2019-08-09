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Toplu iş sözleşmesi son dakika son durum hakem heyeti kararını ne zaman açıklayacak?

Binlerce çalışanı yakından ilgilendiren 2019 toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden son dakika gelişmesi yaşandı. Hükümet ile çalışanları temsil eden sendika arasında bir uzlaşma sağlanamadığından devreye 10 kişilik hakem heyeti girdi. Toplu iş sözleşmesinde hakem heyetinin kimlerden oluşacağı da merak ediliyordu. İşte toplu iş sözleşmesi hakem heyeti isim listesi.

09 Ağustos 2019 Cuma 09:23
Toplu iş sözleşmesi son dakika son durum hakem heyeti kararını ne zaman açıklayacak?

Toplu iş sözleşmesi en son haber. Binlerce çalışanı yakından ilgilendiren 2019 toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden son dakika gelişmesi yaşandı. Hükümet ile çalışanları temsil eden sendika arasında bir uzlaşma sağlanamadığından devreye 10 kişilik hakem heyeti girdi. Toplu iş sözleşmesinde hakem heyetinin kimlerden oluşacağı da merak ediliyordu. İşte toplu iş sözleşmesi hakem heyeti isim listesi.

Son dakika toplu iş sözleşmesi haberleri. 1 Ağustos 2019 tarihinde başlayan memurların zam oranının belirleneceği toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanmazsa başvurulacak olan hakem heyetinin kimlerden oluşacağı belli oldu.  Söz konusu hakem heyetinin 10 kişiden oluştuğu ve uzlaşma sağlanmaması durumunda 4 gün içinde karar vermesi gerekmektedir.

Toplu iş sözleşmesi hakem heyeti isim listesi

Toplu iş sözleşmesi hakem heyetinde Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş'ın başkanlık yapacak. Bunun yanı sıra Sayıştay Başkan Yardımcısı Fikri Özkök, Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı'ndan belirlenecek birer bürokrat yer alacak.

Heyette 4 akademisyen yer alacak, bu akademisyenlerin 2'si Kamu İşveren Heyeti tarafından belirlenirken diğer 2 isim ise kamu görevlileri tarafından belirlendi. Kamu İşveren Heyeti, tercihini Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Fatih Uşan ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Barca'dan yana kullandı. Kamu Görevlileri Heyeti ise Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden Doç. Dr. Fatih Yardımcıoğlu ve Prof. Dr. Şakir Görmüş'ü heyette yer alacak isim olarak seçti.

Toplu iş sözleşmesi ne zaman tamamlanacak?

Toplu sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos 2019 ile 30 Ağustos 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Hükümet daha önce açıklanan takvime göre Kamu Görevlileri Heyetine sunacağı teklifi bayramdan sonra 16 Ağustos'ta duyuracak. 21 Ağustos'a kadar da bu sürecin bitmesi gerekiyor. Yani Kamu Görevlileri Heyeti bu teklife de 5 gün içerisinde cevap vermek zorunda.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 09:23
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