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Toplu iş sözleşmesi son dakika memur zammı oranları

Toplu iş sözleşmesi son dakika haberleri. 5'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında görüşmeler başladı. Binlerce memur toplu iş sözleşmesi çerçevesinde zam oranlarının ne kadar olacağını merak etmekte. Ortalama devlet memuru maaşı 2019 Temmuz 4481 liraya yükselmiş durumda. Enflasyondan arındırıldığında yüzde 65 artışa tekabül etmekte. İşte toplu iş sözleşme son durum haberleri.

01 Ağustos 2019 Perşembe 15:38
Toplu iş sözleşmesi son dakika memur zammı oranları

Toplu iş sözleşmesi son dakika haberleri. 5'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında görüşmeler başladı. Binlerce memur toplu iş sözleşmesi çerçevesinde zam oranlarının ne kadar olacağını merak etmekte. Ortalama devlet memuru maaşı 2019 Temmuz 4481 liraya yükselmiş durumda. Enflasyondan arındırıldığında yüzde 65 artışa tekabül etmekte. İşte toplu iş sözleşme son durum haberleri.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 5'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında Ankara'da memurlara yapılacak zamma ilişkin olarak "Talep ve imkanları birlikte değerlendireceğiz" dedi. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk şunları söyledi: "Memurların zam pazarlığı, talep ve imkanları bir arada değerlendirerek makul sonucu tesis edeceğiz. Sendikalaşma oranı yüzde 67'ye ulaştı. Sendikacılıkta yapılan iyileştirmeler bu alanda etkisini gösterdi. Ortalama devlet memuru maaşı 2019 Temmuz 4481 liraya yükselmiş durumda. Enflasyondan arındırıldığında yüzde 65 artışa tekabül ediyor. Bugün itibarıyla başlatmış olduğumuz 5. dönem toplu sözleşme görüşmelerini başlatmış bulunuyoruz. Bu süreçte tüm tarafların konulara mali ve sosyal haklar çerçevesinden ayrılmadan ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda bütüncül bir bakışla yaklaşmalarını çok önemsiyoruz. Toplu Sözleşme müzakarelerinin yasa gereği Ağustos ayı içinde tamamlanması gerektiğinden, görüşme sürecinin etkili, verimli ve sonuç odaklı şekilde yürütülmesine tarafların önem vermesi gerekiyor.

Toplu iş sözleşmesi talepleri

Malumunuz araya 4,5 günlük Kurban Bayramı tatili girmekte. Bunu da göz önüne alarak, biraz sonra çalışma takvimini belirleyeceğiz. Konfederasyonlarımızın ve sendikalarımızın bize sunduğu, kamuoyuyla da paylaşılan; 800’ü aşan talep olduğunu görüyoruz. Bu süreci etkin kullanmamız gerekiyor. Bu talepler; yarından itibaren başlayacak çalışma komisyonları tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulduktan sonra, 2. masa toplantısında müzakerelerimize devam edeceğiz inşallah!.. Bakan Selçuk'tan sonra görev alan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın söz aldı. Yalçın, "Toplu sözleşme görüşmelerinin misyonu kamu görevlilerini sürdürülebilir adil refah düzeyine ulaştırmak, yasaklardan kurtarmaktır." dedi.

Kamu işçisi grev mi yapacak?

Eti Maden ve Darphane Genel Müdürlüğü'nde binlerce kamu işçisi greve gitmek için bugün karar aldı. Toplu sözleşme görüşmelerinde sonuç çıkmaması üzerine Türk-İş Başkanı Atalay, "Ayın 19’unda da darphanede, Eti Maden’de tarımda 30 bine yakın arkadaşımız greve çıkmak mecburiyetinde. Greve çıkalım, iş yerini, ülkeyi sıkıntıya sokalım düşüncesinde değiliz” diye konuştu.

 

Emekliye ve memura ek zam son dakika toplu iş sözleşmesi ne zaman verilecek?

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 15:38
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