Toplu iş sözleşmesi memur işçi zam oranları Toplu iş sözleşmesi verildi mi?

Toplu iş sözleşmesi için geri sayım başladı. Hükümet ile sendika temsilcileri arasında 2019 toplu iş sözleşmesi görüşmelerine ilişkin pazarlıklarda sona gelindi. Kamu kesimi işçi ve memur kesimi temsilcileri toplu iş sözleşmesi tekliflerini hükümetin ilgili bakanlığına iletti. Şimdi gözler 2019 toplu iş sözleşmesi son dakika zam oranlarında. Toplu iş sözleşmesi ne zaman verilecek? Toplu iş sözleşmesi ne zaman belli olacak? İşte son dakika toplu iş sözleşmesi haberlerinde son durum gelişmeleri.

Son dakika Toplu iş sözleşmesi 2019 haberleri. Karayolları, demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları ve elektrik üretim santralleri başta olmak üzere kamudaki yaklaşık 200 bin işçiyi ilgilendiren Toplu İş Sözleşmelerinin yürürlük süreleri dolmuştu. İşçi kesimini temsilen "yetkili konfederasyon" olarak hükümetle masaya oturacak Türk-İş, bünyesindeki "Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Koordinasyon Kurulu"nu toplayıp, talepleri konusunda görüş alışverişinde bulunmuştu. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay 'Vergi ile ilgili sıkıntımız var, işyerlerinde farklı ücret alan işçiler var, kadro alamayan taşeron işçiler ve taşeronda kadroya geçip 4+4 zam alan işçilerin durumları var. Bunun gibi birçok konu toplu sözleşme masasında gündeme gelecek. İşçinin başını aşağı düşürecek hiçbir konuya imza atmayız.' ifadelerini kullanmıştı. Türk-İş Genel Başkanı Atalay, 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesine dair taleplerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'a sundu. Türk-İş, tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, iki, üç ve dördüncü altı aylar enflasyon 3 puan refah payı talep etti. 2019 toplu iş sözleşmesi ne zaman yapılacak? Toplu iş sözleşmesi görüşmelerine ilişkin sonuçlar önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.