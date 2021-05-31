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Ekonomi Toplu iş sözleşmeleri ortak uzlaşı ile neticelenecek!
Ekonomi

Toplu iş sözleşmeleri ortak uzlaşı ile neticelenecek!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu ve Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun kamu işçileri için toplu iş sözleşmesi görüşmeleri kapsamında ortak taleplerini ilettiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-31 15:28:00 -
Toplu iş sözleşmeleri ortak uzlaşı ile neticelenecek!

yeniakit.com.tr

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medya hesabından Kamu işçilerimiz için toplu iş sözleşmesi sürecine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Vedat Bilgin, “Kamu işçilerimiz için toplu iş sözleşmesi görüşmeleri kapsamında @turkiskonf ve @hakiskonf ortak taleplerini ilettiler. Süreci ortak bir uzlaşı ile neticelendireceğimize inanıyorum. Hayırlı olsun” dedi.

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