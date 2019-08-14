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Toplu iş sözleşme ne zaman yürürlüğe girer

Hükümet ile Türk-İş arasında yapıldığı toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç çıktı. Toplu iş sözleşmesinde zam oranı için el sıkışıldı. İşçilere iyileştirme verildi ve zam konusunda anlaşma salandı.Yüze 8+4 zam miktarında anlaşma sağlandı. Toplu iş sözleşme ne zaman yürürlüğe girer? Toplu iş sözleşmesi 2019 tam metni, toplu iş sözleşmesi son dakika haberleri.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 09:02
Toplu iş sözleşme ne zaman yürürlüğe girer

Hükümet ile Türk-İş arasında yapıldığı toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç çıktı. Toplu iş sözleşmesinde zam oranı için el sıkışıldı. İşçilere iyileştirme verildi ve zam konusunda anlaşma salandı.Yüze 8+4 zam miktarında anlaşma sağlandı. Toplu iş sözleşme ne zaman yürürlüğe girer? Toplu iş sözleşmesi 2019 tam metni, toplu iş sözleşmesi son dakika haberleri.

Bu ay başından itibaren hükümetin kamu işçileri ve temsilcileri olan Toplu İş Sözleşmesi kapsamında zam pazarlığı devam etmekteydi. Hükümetin daha önce kamu işçisi temsilcilerine yapmış olduğu iki teklif reddedilmişti. En son yapılan telifte kamu işçilerine yılın ilk 6 ayı için seyyanen yüzde 7 artış önerdi. Yılın ikinci 6 ayı için ise zam teklifi yüzde ve Ocak ve Temmuz 2020’de ise yüzde 3 artış şeklinde yapılmıştı. Bu teklifin kabul edilmemesi üzerine yapılan yeni teklifte iki taraf arasında anlaşma sağlandı.

2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi kapsamında kamu işçilerine yapılacak zam oranları üzerine hükümet ile temsiler arasında anlaşma sağlandı. Buna göre ücreti 3 bin 500 TL'nin altındaki işçiye 150 TL iyileştirme verilirken tüm işçilere de 2019 yılı için yüzde 8+4 oranında ve 2020 için yüzde 3+3 ve enflasyon farkı oranında zam yapılmasında anlaşma sağlandı. 

“Uzasa işi karıştıracağız, en azından kapattım böyle"

Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay toplantıda mikrofonun açık olduğunu fark edemeyerek Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a "Uzasa işi karıştıracağız, en azından kapattım böyle" dediği duyuldu. 

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 09:02
  1. Toplu iş sözleşme ne zaman yürürlüğe girer
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