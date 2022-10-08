Toplu fotoğraf çekiminde küfürbaz Lütfü'ye ayar!

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İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Bingöl'deki esnaf ziyaretinde bir şehit yakının bacısına ettiği küfür hafızlardaki yerini koruyor.

İP'li Türkkan, Bingöllü bir vatandaşın, Millet İttifakı'nın HDP ile olan ilişkisine gösterdiği tepkiye, bacısına küfrederek cevap vermişti. Lütfü Türkkan'ın küfrettiği kişinin şehit yakını olduğunu bile bile sarf ettiği çirkin sözler, kamuoyunda sert tepki ile karşılanmıştı.

Türkkan, gelen tepkilerden sonra sözde bir özür videosu yayınlamış ancak videoda özür dilemeyi unutmuştu. Meral Akşener de İP'in kasası olduğu konuşulan Lütfü Türkkan için gerekeni yapmamıştı.

Öyle bir ayar yedi ki!

Türkkan, Kocaeli’de Marmara Kars Ardahan Iğdır Sanayici ve İş Adamları Derneği (KAISİAD) tarafından düzenlenen kahvaltı programına katıldı.

AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu ve Cemil Yaman ile CHP Milletvekili Tahsin Tarhan'ın da katıldığı etkinlikte, yapılan protokol konuşmalarının ardından toplu fotoğraf çekilmek istendi.

AK Partili Radiye Sezer Katırcıoğlu, İP'li küfürbaz Lütfü Türkkan’ın yer aldığı karede olmayı reddetti. Katırcıoğlu öte yandan Türkkan ile program süresince yan yana da gelmedi.