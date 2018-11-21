Toplantıdan şehir keşfine adapte olan sanatsal tasarımlar

YENİ AKİT / MEHMET CANITATLI

23 yıldır Türkiye dahil 16 ülkede lisans sahibi Aydınlı Grup tarafından yönetilmekte olan Fransız ekolünün ikonik markası Cacharel, kış mevsimine yeniliklerle merhaba dedi. Yenilikçi, rafine ve seçkin bir stil sunan son koleksiyonuyla da dikkat çeken marka, Türkiye’de 21, yurt dışında 39 olmak üzere toplam 60 mağazasıyla müşterilerine hizmet veriyor.

Konfor ve şıklığın sembölü

Zarif giyim sanatı ve modernizmin sembol markası olan Cacharel, bu defa da özünde olan terzi ruhunu yaşatarak farklı ortamlara geçiş imkânı sağlayan bir koleksiyon sunuyor. İş toplantısından sonra yapılacak şehir keşfinde ihtiyaç olan konforu, şıklığı da koruyarak deneyimleyen erkeklerin, her an stil sahibi bir görünüm elde etmesini sağlıyor.

Farklı tarz

Tasarımlarında üzerinize dikilmiş hissi veren terzi ruhunu koruyan Cacharel, paltoları ile farkı ortaya koyan bir tarz sunuyor. Ender bulunan Alpaka yünü ile tasarlanan Exclusive serisinden kum rengi kaşe palto, sıcak tutuşu kadar kusursuz duruşuyla da sezonun favori ürünlerinden oluyor. Yüzde yüz kaşmir deve tüyü kaban ise bir Cacharel klasiği olarak, her görünümü terfi ettirecek kadar stil sahibi oluşuyla dikkat çekiyor. Takım elbisenin üzerine giyilerek iş toplantıları için fark edilen bir görünüm sağlarken, aynı zamanda denim pantolonla da kombinlenerek dinamizmi ayakta tutuyor.

Aynı rengin tonları bir arada

Ekose gibi çizgisel desenlere yer veren Cacharel, takım elbiselerinde bordo, gri, kum ve lacivert renklerini sıklıkla kullanıyor. Soğuk kış günleri düşünülerek tasarlanmış yün takım elbiselerine eşlik eden aksesuarlar sayesinde detaylarda yakalanan eklektik bir uyum sunuyor. Balıksırtı desenli ve yün karışımlı atkıyı, şal desenli mendil, micro desenli ipek kravatını ise şal desenli atkı ile kombinliyor ve aynı renk tonlarından seçilmiş farklı desenlerdeki aksesuarlar ile formal görünüme renk katıyor.

Uyumlu seçenekler

Cacharel; iş toplantılarından davetlere, günlük yaşamdan seyahatlere kadar her duruma uyum sağlayan seçenekler sunuyor. Erkeğin yaşamına konfor katan ve giyim kodlarına da sanatsal dokunuşlar yapan kombinasyonlarıyla da modern erkeklere, özgün bir görünüme sahip olma şansı veriyor.

Rahatlığın keşfedildiği an

Cacharel, iş yaşamının yoğun temposu dışında kalan zamanını şehri keşfetmeye ayıranları da unutmuyor ve fonksiyonel detayları artırılmış konforlu tasarımlarla kış aylarında da erkeklerin rahatlığını sağlıyor. Yüzde yüz koton, bilekten lastikli örme eşofman altı, özgün tuşesiyle sıcak tutma özelliğine sahip olup esnek dokusuyla da dizlerde iz yapmıyor. Termal elyaflı yapısıyla ısıyı koruyan, fermuarı kaplamalı şişme mont ise tam bir seyahat dostu. Kolay katlanır, buruşmaz, yer tutmaz; kapüşon ise çıkartılabiliyor. Hafif tabanlı deri postallar ve çok cepli sırt çantası ise seyahatlerin tüm ihtiyaçlarına yanıt oluyor.