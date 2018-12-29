Toplantı salonunda Binali Yıldırım detayı!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde, partisinin İstanbul Büyükşehir ile ilçe belediye başkan adaylarını tanıtacak.

Binali Yıldırım detayı

Salonda kurulan platformun bir tarafında Erdoğan, diğer tarafında ise TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın fotoğrafı yer alıyor.

"Aday Yıldırım"

Bu durum, AK Parti'nin İBB adayının beklendiği gibi Binali Yıldırım olacağının kanıtı olarak yorumlandı.