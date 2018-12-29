Toplantı salonunda Binali Yıldırım detayı!
AK Parti'nin İBB Başkan adayı ve ilçe başkan adaylarını tanıtacağı toplantı salonunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının yanına TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın fotoğrafı asıldı. Bu durum, AK Parti'nin İBB adayının, 'beklendiği gibi Binali Yıldırım olacağının kanıtı' şeklinde yorumlandı.29 Aralık 2018 Cumartesi 13:54
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde, partisinin İstanbul Büyükşehir ile ilçe belediye başkan adaylarını tanıtacak.
Binali Yıldırım detayı
Salonda kurulan platformun bir tarafında Erdoğan, diğer tarafında ise TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın fotoğrafı yer alıyor.
"Aday Yıldırım"
Bu durum, AK Parti'nin İBB adayının beklendiği gibi Binali Yıldırım olacağının kanıtı olarak yorumlandı.
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