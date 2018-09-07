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Toplantı halindeki FETÖ'cüler yakalandı

Kayseri'de bir bağ evinde toplantı halinde olduğu tespit edilen 10 FETÖ'cü kıskıvrak yakalandı.

07 Eylül 2018 Cuma 09:28
Toplantı halindeki FETÖ'cüler yakalandı

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olan, aralarında esnaf, memur ve işçi olmak üzere çeşitli meslek gruplarından 10 kişi, dün gece Melikgazi ilçesi Kazımkarabekir mahallesindeki bir bağevinde toplantı yaparken, polis tarafından operasyon düzenlendi. Kaçmak isteyen şüpheliler tek tek yakalanarak, gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 09:28
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