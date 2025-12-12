Toplanan inek sütü miktarı azaldı!

  • İSTANBUL
Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarında düşüş görüldü. Ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 azalarak, 895 bin 834 ton olarak belirlendi.

Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 azalarak, 895 bin 834 ton olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, toplanan inek sütü miktarı, ekimde yıllık bazda yüzde 3,2 düşüşle 895 bin 834 ton oldu. Ocak-ekim döneminde ise 2024'ün aynı dönemine göre, yüzde 0,02 gerileyerek 9 milyon 437 bin 922 tona geriledi.

İçme sütü üretimi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 6,4 azalışla 135 bin 746 ton olarak belirlendi. Bu yılın 10 ayında içme sütü üretimi, yıllık bazda yüzde 5,9 artışla 1 milyon 364 bin 954 tona çıktı.

Yoğurt üretimi, Ekim 2024'e kıyasla yüzde 5,8 artarak 120 bin 623 tona çıkarken, ocak-ekim döneminde yıllık bazda yüzde 5 artışla 1 milyon 177 bin 233 tona ulaştı.

 

İnek peyniri üretimi, ekimde yıllık bazda 0,8 artışla 71 bin 594 tona yükselirken, ocak-ekim döneminde yüzde 1,5 artışla 695 bin 679 tona çıktı.

Söz konusu ayda ayran ve kefir üretim, yüzde 8,4 yükselişle 94 bin 742 tona ulaştı. Tereyağı ve sade yağ üretimi ise yüzde 0,8 azalışla 8 bin 260 ton oldu. Ocak-ekim döneminde ayran ve kefir üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,8 artarak 874 bin 481 tona, tereyağı ve sade yağ üretimi yüzde 7,9 artışla 91 bin 473 tona çıktı.

Eylülde 892 bin 886 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı, ekimde yüzde 0,3 artarak 895 bin 834 oldu.

