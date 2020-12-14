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Ekonomi Toplam ciro endeksi ekimde arttı
Ekonomi

Toplam ciro endeksi ekimde arttı

Yeniakit Publisher
2020-12-14 10:09:15 -
Toplam ciro endeksi ekimde arttı

ANKARA (AA) - Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,9 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı.

Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi ekimde yıllık bazda yüzde 30,9 artış gösterdi.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında, ekimde yıllık bazda sanayi ciro endeksi yüzde 38,5, inşaat ciro endeksi yüzde 21,5, ticaret ciro endeksi yüzde 34,6, hizmet ciro endeksi de yüzde 8,8 artış kaydetti.

- Aylık bazda yüzde 3,9 yükseldi

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi ekimde aylık bazda yüzde 3,9 arttı.

Ekimde bir önceki aya göre sanayi ciro endeksi yüzde 5,7, inşaat ciro endeksi yüzde 1,3, ticaret ciro endeksi yüzde 2,8, hizmet ciro endeksi de yüzde 5,1 artış gösterdi.


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