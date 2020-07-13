  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Toplam ciro endeksi azaldı

Yeniakit Publisher
2020-07-13 10:16:16 -
Toplam ciro endeksi azaldı

ANKARA (AA) - Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,1 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı.

Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi mayısta yıllık bazda yüzde 12,1 azalış gösterdi.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında, mayısta yıllık bazda sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 14,8, inşaat ciro endeksi yüzde 11, ticaret ciro endeksi yüzde 6,2 ve hizmet ciro endeksi yüzde 24,8 geriledi.

- Toplam ciro aylık bazda artış gösterdi

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi mayısta aylık bazda yüzde 12,5 arttı.

Mayısta aylık bazda sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 15,7, inşaat ciro endeksi yüzde 8,3, ticaret ciro endeksi yüzde 14,3 ve hizmet ciro endeksi yüzde 2,2 yükseldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Linea
Satılık 2016 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı