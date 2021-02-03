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Yerel Topladığı biberin şeklini gören çiftçi şaşkına döndü!
Yerel

Topladığı biberin şeklini gören çiftçi şaşkına döndü!

Hatay'da ektiği biberleri toplarken topladığı bir biberin yılana benzediğini gören çiftçi şaşkına döndü.

Yeniakit Publisher
2021-02-03 13:43:00 -
Topladığı biberin şeklini gören çiftçi şaşkına döndü!

Merkez Antakya ilçesine bağlı Üçgedik Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan Süheyla Özkurt, bahçesine ektiği biberlerin arasında baş tarafı yılana ve cadıya benzeyen bir biber gördü. Bu biberin diğer biberlerden farklı olduğunu gören Özkurt, şaşkınlık içerisinde kaldı.

"Neye yoracağımızı bilemiyorum"

Süheyla Özkurt yıllardır çiftçilikle uğraştığını ve ilk defa bu şekilde bir biber gördüğünü belirterek, "Mevsimin son biber hasadını yapıyordum, bahçeyi temizleyip yeni sezona geçeceğiz. Biberleri toplarken bunları gördüm ve dehşete düştüm. Biri yılana biri de cadıya benziyor. Belirli aralıklarda gördüm, aynı dalda değildi. Hormon veya kimyasal kesinlikle kullanmıyorum. Evimde yaptığım karışımlarla ben bitkilerimi yetiştiriyorum, yetiştirmeye çalışıyorum. Ben şok oldum, komşularıma da gösterdiğimde onlarda şok oldu. Allah'ın şekillendirdiği biber. İlk önce şaşırıp, korktum. Gözü, ağzı, dili var, ben ilk defa böyle bir şeye şahit oluyorum. Doğal bahçemde, doğal ürünlerle, doğal gübrelerle, karışımlarla yaptığım ve atalık tohumundan yetiştirdiğim biberler farklı şekillerde oluştu. Neye yoracağımıza bende bilmiyorum" dedi.

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