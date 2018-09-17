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Topçular-Eskihisar arasında sefer yapan arabalı vapurda korkutan olay!

Topçular-Eskihisar arasında sefer yapan İDO'ya ait arabalı vapurda bulunan TIR, kasasının yüksekliği sebebiyle inişi sırasında vapurda sıkıştı.

17 Eylül 2018 Pazartesi 08:03
Topçular-Eskihisar arasında sefer yapan arabalı vapurda korkutan olay!

Topçular'dan akşam saatlerinde Eskihisar'a hareket eden İDO'ya ait arabalı vapura giriş yapan 16 KKH 89 plakalı TIR, saat 22.50 sıralarında iniş yaptığı esnada kasasının yüksekliği nedeniyle  vapurda sıkıştı. Olay esnasında vapurda yüksek bir sesin duyulduğu öğrenildi. Durumun İDO'ya bildirilmesi üzerine arabalı vapura İDO'ya bağlı ekipler sevk edildi. Vapuru sıkıştığı yerden çıkarmak için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 08:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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