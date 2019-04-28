Top oynayan çocuklara sinirlendi! Av tüfeğiyle... Kütahya'da bir sokakta top oynayan çocukların gürültü yapmasına sinirlenen K.D., av tüfeğiyle çocuklara ateş etti.

Kütahya'da evinin önünde top oynayan çocukların gürültü yapmasına sinirlenen K.D. (69),av tüfeğiyle sokağa inerek ateş açtı. Yaralanan 2 çocuk hastaneye kaldırılırken, K.D. gözaltına alındı. Sultanbağı Mahallesi'nde oturan K.D., evinin önünde top oynayan çocukların gürültü yapmasına sinirlendi. Elinde av tüfeğiyle sokağa inen K.D., çocukların üzerine doğru ateş edip evine kaçtı. Sokak oynayan çocuklardan B.P. (15) ve B.K. (14) vücutlarına işaret eden saçmalarla yaralandı. Mahalleli ayağa kalktı Olayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri yaralanan çocukları ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırdı. Polis ekipleri mahalle sakinlerini güçlükle sakinleştirerek K.D.´yi gözaltına aldı. Şüpheli K.D. geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi için Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği götürüldü. Yaralı çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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