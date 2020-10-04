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Dünya Top mermileri yağdı! Karabağ’daki çatışmalar bir ülkeyi daha etkiledi
Dünya

Top mermileri yağdı! Karabağ’daki çatışmalar bir ülkeyi daha etkiledi

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki yoğun çatışmalardan İran da etkilendi.

Yeniakit Publisher
2020-10-04 14:22:00 - 2020-10-04 14:23:56
Top mermileri yağdı! Karabağ’daki çatışmalar bir ülkeyi daha etkiledi

Ermenistan’ın Azerbaycan'ın Gence şehrine yaptığı küstah saldırı sonrası olay yerinden ilk görüntüler geldi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalar sınıra yayılırken, karşılık yoğun bombardıman yapıldı.

Azerbaycan ordusu 10 kritik bölgeyi tuttuklarını açıklayarak, Gence şehrine yapılan saldırı sonrası daha sert karşılık verileceğini belirtmişti.

Sınırda çıkan yoğun çatışmalar, bombardımanlar sonrası yine yangın çıktı.

Dün de yapılan saldırılar sonrası İran'ın kuzeybatısındaki Erdebil iline bağlı Aslandoz vilayetindeki tarım arazilerine yangın sıçramıştı.

İran'ın kuzeybatısına en az on top mermisinin düştüğü ve büyük yangına sebep olduğu bildirildi.  İran, Karabağ’da yaşanan çatışmalardan dolayı her iki ülkeyi de uyarmıştı.

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