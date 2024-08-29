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Siyaset Top çevirip durdu! İmamoğlu’ndan faciaya ilk yorum
Siyaset

Top çevirip durdu! İmamoğlu’ndan faciaya ilk yorum

Yeniakit Publisher
2024-08-29 16:05:00 -
Top çevirip durdu! İmamoğlu’ndan faciaya ilk yorum

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1 kişinin ölümüne neden olan metrobüs kazasına dair saatler sonra açıklama yaptı. İmamoğlu, suçu sürücüye atarak sorumluluğu yine almadı.

Adıyaman'da bulunduğu sırada gerçekleşen kaza ile ilgili X üzerinden bir açıklama yayımlayan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Küçükçekmece'deki metrobüs kazasında 1 hemşehrimizin yaşamını yitirmesinden büyük üzüntü duydum. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifa diliyorum. Kazayla ilgili başlattığımız kapsamlı soruşturma devam ediyor." ifadelerine yer verdi.

İmamoğlu, gazetecilere, kazaya ilişkin gelişmeleri takip ettiklerini söyledi. Hayatını kaybeden vatandaşa Allah'tan rahmet dileyen İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Trafik kazası yaşandı takip ediyoruz. Ne yazık ki hayatını kaybeden vatandaşımız var. İner inmez de gidip hastanede kontrollerini yapacağım. Görüntüler geldi bir sürücü hatasına benziyor. Konumlarına bakıyor arkadaşlarımız hızlıca tetkik edeceğiz. Başımız sağ olsun."

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