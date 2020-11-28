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Sağlık Tonsilit nedir, belirtileri nelerdir?
Sağlık

Tonsilit nedir, belirtileri nelerdir?

Tonsilit, boğazda tek taraflı ağrı olarak tanımlanır. Zamanında tedavi edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Peki tonsilit neden olur, belirtileri nelerdir? Tonsilit nasıl geçer? Tüm detayları sizler için araştırdık.

Yeniakit Publisher
2020-11-28 03:04:00 -
Tonsilit nedir, belirtileri nelerdir?

Üst solunum yolları hastalıkları, boğazdaki bademciklerin kısa bir süre içerisinde şişmesini sağlar. Ancak bazı kişilerde bademcikler tek taraflı ağrıya zemin hazırlayabilir. Bu rahatsızlığa tonsilit denir.

Tonsilit, çoğu zaman yüksek ateş, yutkunma zorluğu ve boyun bölgesindeki lenf bezlerinde şişme ile kendini gösterir. Zamanında tedavi edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına zemin hazırlayabilir. Peki tonsilit belirtileri nelerdir? Tonsilit hastalığı nasıl geçer?

Tonsilit belirtileri nelerdir?

- Bademciklerde beyaz ya da sarı lekeler
- Boğazda kaşınma
- Yutkunma güçlüğü
- Ses kısıklığı
- Yüksek ateş
- Vücut ağrıları
- Şiddetli baş ağrısı
- İştahsızlık
- Boyun tutulması

Tonsilit nasıl geçer? Tedavisi var mıdır?

Tonsilit için öncelikle doktora başvurulmalıdır. Enfeksiyona bağlı olarak gelişen tonsilit için ilk etapta antibakteriyel ve anti toksin ilaç tedavisi uygulanır. Ancak boğaz bu süreçte sıcak tutulmalıdır. Soğuk içecek ve yiyeceklerden uzak durmak, sık sık tuzlu su ile gargara yapmak tavsiye edilir. Tuzlu su gargarası, boğazdaki virüslerin etkisini azaltır. Ayrıca sigara, temizlik malzemesi ve kirli havadan mutlaka kaçınılmalıdır.

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