Tonlarca altın, müthiş rezerv! Türkiye devleri geride bıraktı! İşte altın zengini ülkeler listesi
En çok altın rezervi olan ülkelerin listesi açıklandı. Dünya Altın Konseyi, en çok altın rezervi olan ülkeleri yayınladı. Açıklanan listede Türkiye'nin bir basamak atladığı belirtildi. Dünya Altın Konseyi'nin yayınladığı rapora göre, Türkiye bir çok ülkeyi geride bırakmayı başardı.
Dünyanın en çok altın rezervine sahip olan 40 ülkesi açıklandı. Açıklanan listede Türkiye'nin altın rezervlerindeki son durum ortaya çıktı. Türkiye sahip olduğu altın rezervi ile pek çok dev ülkeyi geride bıraktı. Bakın bu listede Türkiye kaçıncı sırada...
Dünya Altın Konseyi (WGC) verilerine göre en büyük altın rezervine sahip 40 ülke şöyle sıralandı:
Irak: 96,4 ton
BIS: 102,0 ton
Romanya: 103,6 ton
Güney Kore: 104,4 ton
Yunanistan: 114,1 ton
Libya: 116,6 ton
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Meksika:119,9 ton
Mısır: 125,0 ton
G.Afrika: 125,3 ton
İsveç: 125,7 ton
Brezilya: 129,7 ton
Singapur: 153,8 ton
Filipinler: 156,3 ton
Venezuela: 161,2 ton
Cezayir: 173,6 ton
Polonya: 228,7 ton
Tayland: 244,2 ton
Avusturya: 280,0 ton
İspanya: 281,6 ton
Lübnan: 286,8 ton
İngiltere: 310,3 ton
S.Arabistan: 323,1 ton
Özbekistan: 337,5 ton
Kazakistan 368,1 ton
Portekiz: 382,6 ton
Tayvan: 423,6 ton
Türkiye: 431,1 ton
ECB: 504,8 ton
Hollanda: 612,5 ton
Hindistan: 760,4 ton
Japonya: 846,0 ton
İsviçre: 1.040,0 ton
Çin: 1.948,3 ton
Rusya: 2.298,5 ton
Fransa: 2.436,3 ton
İtalya: 2.451,8 ton
IMF: 2.814,0 ton
Almanya: 3.358,5 ton
ABD: 8.133,5 ton
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