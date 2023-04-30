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Ekonomi Tonlarca altın, müthiş rezerv! Türkiye devleri geride bıraktı! İşte altın zengini ülkeler listesi
Ekonomi

Tonlarca altın, müthiş rezerv! Türkiye devleri geride bıraktı! İşte altın zengini ülkeler listesi

Yeniakit Publisher
2023-04-30 11:43:00 -
Tonlarca altın, müthiş rezerv! Türkiye devleri geride bıraktı! İşte altın zengini ülkeler listesi

En çok altın rezervi olan ülkelerin listesi açıklandı. Dünya Altın Konseyi, en çok altın rezervi olan ülkeleri yayınladı. Açıklanan listede Türkiye'nin bir basamak atladığı belirtildi. Dünya Altın Konseyi'nin yayınladığı rapora göre, Türkiye bir çok ülkeyi geride bırakmayı başardı.

Dünyanın en çok altın rezervine sahip olan 40 ülkesi açıklandı. Açıklanan listede Türkiye'nin altın rezervlerindeki son durum ortaya çıktı. Türkiye sahip olduğu altın rezervi ile pek çok dev ülkeyi geride bıraktı. Bakın bu listede Türkiye kaçıncı sırada...

Dünya Altın Konseyi (WGC) verilerine göre en büyük altın rezervine sahip 40 ülke şöyle sıralandı: 

Irak: 96,4 ton
BIS: 102,0 ton
Romanya: 103,6 ton

Güney Kore: 104,4 ton
Yunanistan: 114,1 ton
Libya: 116,6 ton
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Meksika:119,9 ton
Mısır: 125,0 ton
G.Afrika: 125,3 ton

İsveç: 125,7 ton
Brezilya: 129,7 ton
Singapur: 153,8 ton

Filipinler: 156,3 ton
Venezuela: 161,2 ton
Cezayir: 173,6 ton

Polonya: 228,7 ton
Tayland: 244,2 ton
Avusturya: 280,0 ton

İspanya: 281,6 ton
Lübnan: 286,8 ton
İngiltere: 310,3 ton
S.Arabistan: 323,1 ton

Özbekistan: 337,5 ton
Kazakistan 368,1 ton
Portekiz: 382,6 ton
Tayvan: 423,6 ton

Türkiye: 431,1 ton
ECB: 504,8 ton
Hollanda: 612,5 ton

Hindistan: 760,4 ton
Japonya: 846,0 ton
İsviçre: 1.040,0 ton

Çin: 1.948,3 ton
Rusya: 2.298,5 ton
Fransa: 2.436,3 ton

İtalya: 2.451,8 ton
IMF: 2.814,0 ton

Almanya: 3.358,5 ton
ABD: 8.133,5 ton

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