Tonlarca altın, müthiş rezerv! Türkiye devleri geride bıraktı! İşte altın zengini ülkeler listesi

Dünyanın en çok altın rezervine sahip olan 40 ülkesi açıklandı. Açıklanan listede Türkiye'nin altın rezervlerindeki son durum ortaya çıktı. Türkiye sahip olduğu altın rezervi ile pek çok dev ülkeyi geride bıraktı. Bakın bu listede Türkiye kaçıncı sırada...

Dünya Altın Konseyi (WGC) verilerine göre en büyük altın rezervine sahip 40 ülke şöyle sıralandı:

Irak: 96,4 ton

BIS: 102,0 ton

Romanya: 103,6 ton

Güney Kore: 104,4 ton

Yunanistan: 114,1 ton

Libya: 116,6 ton

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Meksika:119,9 ton

Mısır: 125,0 ton

G.Afrika: 125,3 ton

İsveç: 125,7 ton

Brezilya: 129,7 ton

Singapur: 153,8 ton

Filipinler: 156,3 ton

Venezuela: 161,2 ton

Cezayir: 173,6 ton

Polonya: 228,7 ton

Tayland: 244,2 ton

Avusturya: 280,0 ton

İspanya: 281,6 ton

Lübnan: 286,8 ton

İngiltere: 310,3 ton

S.Arabistan: 323,1 ton

Özbekistan: 337,5 ton

Kazakistan 368,1 ton

Portekiz: 382,6 ton

Tayvan: 423,6 ton

Türkiye: 431,1 ton

ECB: 504,8 ton

Hollanda: 612,5 ton

Hindistan: 760,4 ton

Japonya: 846,0 ton

İsviçre: 1.040,0 ton

Çin: 1.948,3 ton

Rusya: 2.298,5 ton

Fransa: 2.436,3 ton

İtalya: 2.451,8 ton

IMF: 2.814,0 ton

Almanya: 3.358,5 ton

ABD: 8.133,5 ton