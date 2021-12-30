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Kadın - Aile Ton balıklı makarna nasıl yapılır? Ton balıklı makarna tarifi
Kadın - Aile

Ton balıklı makarna nasıl yapılır? Ton balıklı makarna tarifi

Tam ölçülü ton balıklı makarna | Ton balıklı makarna hazırlamak isteyenler “Tam ölçülü ton balıklı makarna nasıl yapılır?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, ton balıklı makarna için hangi malzemeler gerekli?

Yeniakit Publisher
2021-12-30 21:59:00 -
Ton balıklı makarna nasıl yapılır? Ton balıklı makarna tarifi

Akşam yemeğinde hem kendiniz hem de çocuklarınız için beleyici ve doyurucu bir makarna hazırlamaya ne dersiniz? İşte, ton balıklı makarna tarifi…

Ton balıklı makarna tarifi

Malzemeler:

1 paket makarna

200 gram konserve ton balığı

6-7 adet çeri domates

1-2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı siyah dilim zeytin

1 su bardağı haşlanmış mısır

Tuz

Karabiber

Kuru nane

Taze fesleğen

Ton balıklı makarna nasıl yapılır?

Öncelikle makarnayı bol suda haşlayın.

Haşlama suyundan 1 su bardağı kadar ayırın.

Bir tencerenin içerisine zeytinyağı alın.

Çeri domatesleri ikiye bölün ve tencereye alın.

Ardından tencereye ton balığını ekleyin.

Domateslerin suyunu çekince tüm malzemeleri tencereye atın ve karıştırın.

Sos kıvam alınca süzdüğünüz makarnayı karışıma ekleyin.

Bir miktar haşlamama suyunu tencereye ekleyin.

Makarnayı güzelce karıştırıp, servis tabağına alabilirsiniz.

Afiyet olsun.

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