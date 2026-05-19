Beşiktaş'ın eski yıldızından sürpriz! UEFA kupası İstanbul'da görücüye çıktı!

UEFA Avrupa Ligi finalinde yarın Alman ekibi Freiburg ile İngiliz temsilcisi Aston Villa, Beşiktaş Park'ta karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesinde Beşiktaş Meydanı'nda UEFA tarafından taraftar alanı kuruldu. Taraftar alanı bugün futbolseverlere kapılarını açarken, eski milli futbolcu İlhan Mansız da kupayı alana getirdi. Burada açıklamalarda bulunan Mansız, her iki takımın da güçlü olduğunu belirterek zorlu bir maç izleyeceklerini söyledi. Mansız, küçük bir farkla Aston Villa'yı favori gördüğünü dile getirdi. İstanbul'un çok güzel bir ev sahipliği yaptığını sözlerine ekleyen İlhan Mansız, daha büyük organizasyonlara da ev sahipliği yapmak istediklerini belirtti. 2032 Avrupa Şampiyonası için UEFA ve Türkiye'nin çok önemli bir iş birliğine imza attığını aktaran Mansız, yarın akşamki maçın da çok önemli olduğunu vurguladı.

Futbolseverlerden UEFA taraftar alanına yoğun ilgi

Beşiktaş Meydanı'nda kurulan UEFA taraftar alanına futbolseverler yoğun ilgi gösterdi. Freiburg ve Aston Villa taraftarları başta olmak üzere Türk futbolseverler de alana gelerek çeşitli etkinlikleri deneyimledi. UEFA Avrupa Ligi kupasıyla fotoğraf çektiren taraftarlar, Galatasaray, Fenebahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in küçük yaş guruplarıyla yaptığı gösteri maçlarını da izledi.