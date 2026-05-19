  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hani bunlar gençlerin en büyük destekçisiydi! CHP’li belediye kapattı, bakanlık açtı Sumud Filosu'na canlı yayında İsrail saldırısı Burhanettin Duran duyurdu: 379 sosyal medya hesabı derhal kapatıldı Böyle olur CHP zihniyetinin fikir özgürlüğü! M. Kemal’i eleştirenlere fişleme tehdidi Putin’den Ukrayna ve Avrupa'ya gözdağı: Nükleer tatbikat başlattı! Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinden anında müdahale! Sumud Filosu’nda görünmez kaza CHP’li İBB’de ihale çetesi patladı! Eski çalışan 40 milyonluk vurgunu itiraf etti: İşte İGDAŞ’ın içini böyle boşaltılar Hassas olun! Diyanet kuralları açıkladı: Kimlere kurban eti verilemez? Azerbaycan’da Haluk Levent'e büyük ayıp! İsrail'i eleştirince yayını kestiler Liglerde küme düşme kaldırılıyor mu? TFF'den flaş açıklama
Spor Beşiktaş'ın eski yıldızından sürpriz! UEFA kupası İstanbul'da görücüye çıktı!
Spor

Beşiktaş'ın eski yıldızından sürpriz! UEFA kupası İstanbul'da görücüye çıktı!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Beşiktaş'ın eski yıldızından sürpriz! UEFA kupası İstanbul'da görücüye çıktı!

Eski milli futbolcu İlhan Mansız, Freiburg ile Aston Villa arasında yarın Beşiktaş Park'ta oynanacak UEFA Avrupa Ligi finali öncesinde kupayı Beşiktaş Meydanı'nda bulunan taraftar alanına getirdi.

UEFA Avrupa Ligi finalinde yarın Alman ekibi Freiburg ile İngiliz temsilcisi Aston Villa, Beşiktaş Park'ta karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesinde Beşiktaş Meydanı'nda UEFA tarafından taraftar alanı kuruldu. Taraftar alanı bugün futbolseverlere kapılarını açarken, eski milli futbolcu İlhan Mansız da kupayı alana getirdi. Burada açıklamalarda bulunan Mansız, her iki takımın da güçlü olduğunu belirterek zorlu bir maç izleyeceklerini söyledi. Mansız, küçük bir farkla Aston Villa'yı favori gördüğünü dile getirdi. İstanbul'un çok güzel bir ev sahipliği yaptığını sözlerine ekleyen İlhan Mansız, daha büyük organizasyonlara da ev sahipliği yapmak istediklerini belirtti. 2032 Avrupa Şampiyonası için UEFA ve Türkiye'nin çok önemli bir iş birliğine imza attığını aktaran Mansız, yarın akşamki maçın da çok önemli olduğunu vurguladı.

Futbolseverlerden UEFA taraftar alanına yoğun ilgi

Beşiktaş Meydanı'nda kurulan UEFA taraftar alanına futbolseverler yoğun ilgi gösterdi. Freiburg ve Aston Villa taraftarları başta olmak üzere Türk futbolseverler de alana gelerek çeşitli etkinlikleri deneyimledi. UEFA Avrupa Ligi kupasıyla fotoğraf çektiren taraftarlar, Galatasaray, Fenebahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in küçük yaş guruplarıyla yaptığı gösteri maçlarını da izledi.

Ziraat Türkiye Kupası finalinin biletleri satışa çıktı
Ziraat Türkiye Kupası finalinin biletleri satışa çıktı

Spor

Ziraat Türkiye Kupası finalinin biletleri satışa çıktı

Osimhen de Ak Parti’li çıktı: Sizinle tanışmak için kupayı kazanmak zorundaydık!
Osimhen de Ak Parti’li çıktı: Sizinle tanışmak için kupayı kazanmak zorundaydık!

Gündem

Osimhen de Ak Parti’li çıktı: Sizinle tanışmak için kupayı kazanmak zorundaydık!

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası için geniş kadrosu açıklandı
A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası için geniş kadrosu açıklandı

Spor

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası için geniş kadrosu açıklandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kadıköy canisi cezaevini birbirine kattı! Kan donduran cinayetin faili Berkay Budak jandarmaya rest çekti!
Gündem

Kadıköy canisi cezaevini birbirine kattı! Kan donduran cinayetin faili Berkay Budak jandarmaya rest çekti!

Kadıköy’de sivil bir genci acımasızca hayattan koparan katil zanlısı Berkay Budak, tutuklu bulunduğu cezaevinde hastaneye sevk edilirken jan..
ABD'de camiye silahlı saldırı düzenlendi! Ölü ve yaralılar var
Dünya

ABD'de camiye silahlı saldırı düzenlendi! Ölü ve yaralılar var

ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki San Diego kentinde bir cami çevresinde düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını ..
Siyonist caniler ateşkese rağmen kan dökmeye devam ediyor! Cibaliya'da mülteci kampına bomba yağdıran katil İsrail can almaya doymuyor!
Gündem

Siyonist caniler ateşkese rağmen kan dökmeye devam ediyor! Cibaliya'da mülteci kampına bomba yağdıran katil İsrail can almaya doymuyor!

Siyonist terör devleti İsrail'in gözü dönmüş ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda yer alan Faluca bölgesine savaş..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23