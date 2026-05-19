CHP'li belediye yine şaşırtmadı! Ay-yıldızlı anıtı yıkıp heykel diktiler

Sancaktepe’nin simge yapılarından biri olan, Osmanlı-Selçuklu motifleri ve ay-yıldız detayıyla öne çıkan saat kulesi CHP’li belediye tarafından hınçla ortadan kaldırıldı. Yıkımın ardından ortaya çıkan boşluğu dolduramayan zihniyet, her zaman yaptığı gibi kurtarıcı olarak heykel belediyeciliğine sığındı.

ECDADIN MİRİASINA TAHAMMÜL EDEMEDİLER!

Seçim öncesi manevi değerlere saygı nutukları atan, ancak koltuğa oturur oturmaz geçmişle olan hesaplaşmasını saklayamayan CHP zihniyeti, Sancaktepe’de skandal bir operasyona imza attı. Uzun yıllardır ilçenin meydanını süsleyen, Türk mimarisinin en zarif örneklerinden izler taşıyan ve üzerinde şanlı ay-yıldızımızın gururla durduğu saat kulesi, belediye ekiplerince yerle bir edildi. Selçuklu ve Osmanlı motiflerine olan hazımsızlıklarını bu yıkımla taçlandıran seküler yobazlar, ilçe sakinlerinin büyük tepkisini çekti.

SANCAKTEPE’DE DİKKAT ÇEKEN YIKIM

Sancaktepe’de uzun yıllardır ilçenin önemli sembollerinden biri olarak görülen saat kulesi, belediye ekipleri tarafından kaldırıldı. Türk mimarisinden izler taşıyan kulede ay yıldız detayları ile Osmanlı ve Selçuklu motifleri bulunuyordu. İlçe sakinlerinin bir kısmı yapının kaldırılmasına tepki gösterirken, kararın Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin’in talimatıyla alındığı öne sürüldü.

Kulenin yıkılmasının ardından bölgede başlayan tartışmalar kısa sürede sosyal medyaya da taşındı. Vatandaşların bazıları yapının korunması gerektiğini savunurken, bazıları ise yeni düzenlemeyi destekledi.

YERİNE HEYKEL YERLEŞTİRİLDİ

Saat kulesinin kaldırıldığı alanda yapılan düzenleme kapsamında karşı noktaya Atatürk heykeli yerleştirildi.