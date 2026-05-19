Dudak uçuklatan rakamlar: Yapay zekaya para dayanmıyor

Yapay zeka yatırımlarını bugüne kadar büyük teknoloji şirketleri ve bulut sağlayıcılarının domine ettiğini aktaran Lovelock, geleneksel şirketlerin harcama potansiyellerini tam yansıtmadığına dikkati çekti. Trendin tersine dönmeye başladığını vurgulayan Lovelock, şunları kaydetti: "Şirketlerin harcama potansiyellerini sahaya yansıtacağı 2026, bu anlamda bir kırılma noktası olacak. Kuruluşlar şu an yapay zekayı köklü değişimler yerine verimliliği kademeli artıracak taktiksel adımlarla kullanıyor. Bu nedenle bilgi teknolojileri yöneticileri, yatırımların somut ticari sonuçlarını kanıtlamakta zorlanıyor. Başarı için yapay zeka girişimlerinin stratejik iş hedefleriyle uyumlu hale getirilmesi şart."