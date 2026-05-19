  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Adalet Bakanı Gürlek’ten ‘Siber Vatan’ mesajı: Her türlü girişim hüsranla sonuçlanacaktır ‘Bugünkü Türkiye onların rüyasıydı’ Üstad Necip Fazıl rehber olmayı sürdürüyor Ceza yağdırdıkları Türk savunma devine muhtaç oldular: İKA üretecekler Karadeniz'in en büyük macera parkı açıldı Roketsan Başkanı Faruk Yiğit'ten Türkiye'ye F-35 uyarısı: Biz bir tavsiyede bulunmuştuk Cinayetin sır perdesi aralanıyor! Gülistan soruşturmasında sıcak gelişme ABD’nin göbeğinde mehter coşkusu: CHP’liler Türkiye’de sırtını dönüyordu
Teknoloji-Bilişim
5
Yeniakit Publisher
Dudak uçuklatan rakamlar: Yapay zekaya para dayanmıyor
AA Giriş Tarihi:

Dudak uçuklatan rakamlar: Yapay zekaya para dayanmıyor

Küresel yapay zeka harcamalarında rekor büyüme bekleniyor. Bu yıl tahminlerin ötesinde bir hızla artış gösterecek olan harcamaların, 2,59 trilyon dolara kadar ulaşacağı öngörülüyor.

#1
Foto - Dudak uçuklatan rakamlar: Yapay zekaya para dayanmıyor

ABD merkezli araştırma ve danışmanlık şirketi Gartner'ın yayımladığı rapora göre, dünya genelindeki yapay zeka harcamalarının 2026'da yıllık bazda yüzde 47 artış kaydedeceği öngörülüyor. Şirket, ocak ayında yaptığı tahminlerde bu hacmin 2,5 trilyon dolar seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin etmişti.

#2
Foto - Dudak uçuklatan rakamlar: Yapay zekaya para dayanmıyor

Raporda ayrıca, karmaşık görevleri büyük ölçüde bağımsız olarak yerine getirebilen yapay zeka ajanlarının yaygınlaşmasıyla, yapay zeka modellerine yönelik kısa vadeli büyüme öngörüsünün yüzde 110'a yükseltildiği ve bu alana sadece bu yıl 6 milyar dolarlık ek harcama eklendiği belirtildi.

#3
Foto - Dudak uçuklatan rakamlar: Yapay zekaya para dayanmıyor

BU YIL KIRILMA NOKTASI OLACAK: Gartner Başkan Yardımcısı ve Kıdemli Analisti John-David Lovelock, konuya ilişkin değerlendirmesinde, yapay zeka altyapı harcamalarının pazardan yüzde 45'in üzerinde pay alacağını belirterek, "Yapay zeka için optimize edilmiş sunucu harcamaları önümüzdeki 5 yılda 3 katına çıkacak. Bulut hizmeti sağlayıcıları, üretken yapay zeka modelleri ve otonom yapay zeka ajanlarının oluşturacağı iş yükünü öngörerek kapasite artırıyor." ifadesini kullandı.

#4
Foto - Dudak uçuklatan rakamlar: Yapay zekaya para dayanmıyor

Yapay zeka yatırımlarını bugüne kadar büyük teknoloji şirketleri ve bulut sağlayıcılarının domine ettiğini aktaran Lovelock, geleneksel şirketlerin harcama potansiyellerini tam yansıtmadığına dikkati çekti. Trendin tersine dönmeye başladığını vurgulayan Lovelock, şunları kaydetti: "Şirketlerin harcama potansiyellerini sahaya yansıtacağı 2026, bu anlamda bir kırılma noktası olacak. Kuruluşlar şu an yapay zekayı köklü değişimler yerine verimliliği kademeli artıracak taktiksel adımlarla kullanıyor. Bu nedenle bilgi teknolojileri yöneticileri, yatırımların somut ticari sonuçlarını kanıtlamakta zorlanıyor. Başarı için yapay zeka girişimlerinin stratejik iş hedefleriyle uyumlu hale getirilmesi şart."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yıllarca millete yalanlar pompalandı! Vahdettin Han’ın Anadolu direnişine katkısı
Gündem

Yıllarca millete yalanlar pompalandı! Vahdettin Han’ın Anadolu direnişine katkısı

19 Mayıs 1919, yıllarca anlatılan asılsız iddiaların aksine, Sultan VI. Mehmed Vahdettin'in resmi iradesi ve geniş yetkilendirmesiyle Mustaf..
Kadıköy canisi cezaevini birbirine kattı! Kan donduran cinayetin faili Berkay Budak jandarmaya rest çekti!
Gündem

Kadıköy canisi cezaevini birbirine kattı! Kan donduran cinayetin faili Berkay Budak jandarmaya rest çekti!

Kadıköy’de sivil bir genci acımasızca hayattan koparan katil zanlısı Berkay Budak, tutuklu bulunduğu cezaevinde hastaneye sevk edilirken jan..
İran'a o ülkeden destek! Askeri olarak hazırlandılar
Dünya

İran'a o ülkeden destek! Askeri olarak hazırlandılar

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, ABD’nin İran’a yönelik olası yeni saldırısına karşı askeri olarak hazır olduklarını açıkladı...
ROK’un ‘para yardımı’ yalanı Nagehan Alçı’yı çıldırttı
Gündem

ROK’un ‘para yardımı’ yalanı Nagehan Alçı’yı çıldırttı

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı’nın “eski eşime para yardımı yaptım” iddiasına Nagehan Alçı’dan sert..
Sosyal medya hesabından duyurdu İYİ Parti’den istifa etti
Siyaset

Sosyal medya hesabından duyurdu İYİ Parti’den istifa etti

İYİP İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla partiden istifa ettiğini duyurdu.
Görenler cep telefonlarına sarıldı! Başkent semalarında ay-yıldız güzelliği
Yaşam

Görenler cep telefonlarına sarıldı! Başkent semalarında ay-yıldız güzelliği

Ankara semalarında yan yana beliren hilal ve yıldız görenlere Türk bayrağını hatırlattı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23