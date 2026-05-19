Terör devleti İsrail, uluslararası sularda yine korsanlık yaptı!

MUHAMMET KUTLU ANKARA

Soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun talimatıyla haydut İsrail güçleri, Küresel Sumud Filosu’na bir kez daha saldırdı. Küresel Sumud Filosu Kriz Masası, ablukayı kırmayı amaçlayan sivil teknelerin etrafını saran iki adet İsrail savaş gemisinin taciz uyguladığını ve 23 tekne ile bağlantının kesildiğini duyurdu. İsrail basınındaki haberlerde ise filoya katılanlardan 100 kişinin hukuk dışı olarak alıkonulduğu aktarıldı.

Hamas: Tam teşekküllü bir korsanlık eylemi

Hamas’tan, İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu’ndaki teknelere saldırısının ardından yapılan açıklamada; İsrail ordusunun Gazze’ye ve abluka altındaki halkına destek amacıyla insani ve ahlaki görevlerini yerine getirmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na yönelik terör saldırısı ve akabinde aktivistleri alıkoymasının “tam teşekküllü bir korsanlık eylemi olduğu” kaydedildi.

“BARBARLIKTA SINIR TANIMIYORLAR!”

Akit’e yaptığı açıklamada “Barbarlıkta sınır tanımıyorlar” ifadeleriyle tepkisini ifade eden Türkiye-Filistin Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan; “Savaş suçlusu katil Netanyahu’nun başını çektiği siyonist işgal çetesi, bir kez daha uluslararası hukuku çiğneyerek insanlık vicdanını hedef aldı. Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla Akdeniz’e açılan Sumud Filosuna uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırı; yalnızca yardım gönüllülerine değil, insanlığın ortak vicdanına yöneltilmiş alçakça bir korsanlık eylemidir. Açlığı silah, ablukayı savaş yöntemi, sivilleri hedef almayı politika haline getiren bu anlayış; artık bütün dünyanın gözleri önünde pervasız bir haydutluğa dönüşmüştür. Ancak bilinmelidir ki; siyonist saldırganlık ne hakikati karartabilecek ne de Filistin halkıyla kurulan vicdan köprüsünü yıkabilecektir. Bugün Akdeniz’e açılan her tekne; insanlığın onurunu, merhametini ve adalet arayışını taşımaktadır. Sumud Filosu’nda yer alan vicdan sahibi insanlar, zulmün karşısında susmayan insanlığın ortak sesi olmuşlardır. Çünkü artık mesele yalnızca Gazze meselesi değildir. Mesele; insan kalabilme meselesidir. Artık herkes şunu çok iyi biliyor: Her yer Gazze’dir… Her yer direniştir” mesajını verdi.

“BU BİR DEVLET TERÖRÜ VE KORSANLIKTIR”

GÜVENSAM Genel Koordinatörü Terör Uzmanı Cihad İslam Yılmaz da, haydutluğa ilişkin Akit’e yaptığı değerlendirmede; “Gazze’ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan sivil filolara yönelik uluslararası sularda gerçekleştirilen müdahaleler, deniz hukukunun en hassas alanlarından birine işaret etmektedir. Bu tür olaylar, yalnızca tarafların güvenlik ve meşruiyet gerekçeleri üzerinden değil, aynı zamanda seyrüsefer serbestisi, sivillerin korunması ve insani yardımın engellenmemesi ilkeleri çerçevesinde değerlendirilmelidir. Sivil bir yardım konvoyunun askeri unsurlar tarafından durdurulması ve teknelerle irtibatın kesilmesi, uluslararası hukuk bakımından ciddi soru işaretleri doğurur ve bu durum ‘devlet terörü’ ve ‘korsanlık’ olarak nitelendirilebilir. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere ilgili mekanizmaların, olayın tüm boyutlarıyla şeffaf biçimde araştırılmasını sağlaması ve insani yardım faaliyetlerinin güvenliğini teminat altına alacak bağlayıcı adımları gündeme alması gerekir. Aksi halde, açık denizlerde insani yardım girişimlerinin sürekli risk altında olduğu bir tablo, uluslararası düzenin temel normlarını aşındırmaya devam edecektir. Bu nedenle mesele, sadece korsanlık değil, aynı zamanda küresel hukukun otoritesi ve insani ilkelerin korunması açısından da acil bir sınav niteliği taşımaktadır” dedi.

Netanyahu'dan talimat: müdahaleye devam edin

Öte yandan, terör devleti İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hukuk dışı müdahaleyi takip etmek için Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile Tel Aviv’deki Kirya Askeri Üssü’ne gitti.

İsrail birliğinin komutanıyla gerçekleştirdiği konuşmada Netanyahu, İsrail askerlerini tebrik etti ve hukuk dışı müdahaleyi sonuna kadar sürdürmelerini istedi.