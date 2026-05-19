Araç sahipleri dikkat: Bu ekipmanlar yoksa ağır ceza var!

Kurban Bayramı öncesi sürücülere zorunlu ekipman uyarısı yapıldı. Yeni düzenlemeye göre araçlarda yangın tüpü, ilk yardım çantası ve reflektörün yanı sıra pense, tornavida, kriko ve çekme halatı gibi ekipmanların da bulundurulması gerekiyor.

Kurban Bayramı tatili öncesinde yola çıkacak sürücülere, araçlarda bulundurulması zorunlu ekipmanlarla ilgili yeni uyarılar yapıldı. Uzmanlar, eksik ekipmanla trafiğe çıkan sürücülerin hem ceza riskiyle hem de güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya kalabileceğini belirtiyor.

Karayolları Trafik mevzuatında yapılan yeni düzenlemeyle birlikte araçlarda bulunması gereken güvenlik ekipmanları güncellendi. Yangın tüpü, ilk yardım çantası ve reflektör gibi temel malzemelere ek olarak bazı teknik ekipmanlar da zorunlu listeye dahil edildi.

Yeni kurallara göre pense, tornavida ve çeşitli yedek ampuller de araçta bulundurulması gereken ekipmanlar arasında yer alıyor. Ayrıca bijon anahtarı, kriko, çekme halatı ve yedek lastik ya da lastik şişirme aparatı da zorunlu ekipman listesinde bulunuyor.

Uzmanlar, sürücülerin uzun yolculuk öncesinde yalnızca yakıt ve genel bakım kontrolüyle yetinmemesi gerektiğini, güvenlik ekipmanlarını da mutlaka kontrol etmeleri gerektiğini vurguluyor. Özellikle yaz aylarında artan araç yangınlarına karşı basit müdahale ekipmanlarının hayati önem taşıdığı ifade ediliyor.

Yetkililer, araçta zorunlu ekipmanların eksik olması halinde trafik denetimlerinde sürücülere 1.246 TL’ye kadar idari para cezası uygulanabileceğini belirtiyor. Ayrıca bu eksikliklerin araç muayenesinde “ağır kusur” kapsamında değerlendirilebileceği hatırlatılıyor.