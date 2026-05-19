Hani bunlar gençlerin en büyük destekçisiydi! CHP’li belediye kapattı, bakanlık açtı Sumud Filosu'na canlı yayında İsrail saldırısı Burhanettin Duran duyurdu: 379 sosyal medya hesabı derhal kapatıldı Böyle olur CHP zihniyetinin fikir özgürlüğü! M. Kemal’i eleştirenlere fişleme tehdidi Putin’den Ukrayna ve Avrupa'ya gözdağı: Nükleer tatbikat başlattı! Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinden anında müdahale! Sumud Filosu’nda görünmez kaza CHP’li İBB’de ihale çetesi patladı! Eski çalışan 40 milyonluk vurgunu itiraf etti: İşte İGDAŞ’ın içini böyle boşaltılar Hassas olun! Diyanet kuralları açıkladı: Kimlere kurban eti verilemez? Azerbaycan’da Haluk Levent'e büyük ayıp! İsrail'i eleştirince yayını kestiler Liglerde küme düşme kaldırılıyor mu? TFF'den flaş açıklama
Araç sahipleri dikkat: Bu ekipmanlar yoksa ağır ceza var!

Kurban Bayramı öncesi sürücülere zorunlu ekipman uyarısı yapıldı. Yeni düzenlemeye göre araçlarda yangın tüpü, ilk yardım çantası ve reflektörün yanı sıra pense, tornavida, kriko ve çekme halatı gibi ekipmanların da bulundurulması gerekiyor.

Kurban Bayramı tatili öncesinde yola çıkacak sürücülere, araçlarda bulundurulması zorunlu ekipmanlarla ilgili yeni uyarılar yapıldı. Uzmanlar, eksik ekipmanla trafiğe çıkan sürücülerin hem ceza riskiyle hem de güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya kalabileceğini belirtiyor.

Karayolları Trafik mevzuatında yapılan yeni düzenlemeyle birlikte araçlarda bulunması gereken güvenlik ekipmanları güncellendi. Yangın tüpü, ilk yardım çantası ve reflektör gibi temel malzemelere ek olarak bazı teknik ekipmanlar da zorunlu listeye dahil edildi.

Yeni kurallara göre pense, tornavida ve çeşitli yedek ampuller de araçta bulundurulması gereken ekipmanlar arasında yer alıyor. Ayrıca bijon anahtarı, kriko, çekme halatı ve yedek lastik ya da lastik şişirme aparatı da zorunlu ekipman listesinde bulunuyor.

 

Uzmanlar, sürücülerin uzun yolculuk öncesinde yalnızca yakıt ve genel bakım kontrolüyle yetinmemesi gerektiğini, güvenlik ekipmanlarını da mutlaka kontrol etmeleri gerektiğini vurguluyor. Özellikle yaz aylarında artan araç yangınlarına karşı basit müdahale ekipmanlarının hayati önem taşıdığı ifade ediliyor.

Yetkililer, araçta zorunlu ekipmanların eksik olması halinde trafik denetimlerinde sürücülere 1.246 TL’ye kadar idari para cezası uygulanabileceğini belirtiyor. Ayrıca bu eksikliklerin araç muayenesinde “ağır kusur” kapsamında değerlendirilebileceği hatırlatılıyor.

ahmet

istenilen tornavida , ayarlı pense ....vs kontrol edilsin bir sözüm yok ama bunlardan önce bayramlarda emniyet şeritlerini ihlal ederek insanların psikolojilerini bozanlar daha sıkı takip edilsin YAKALANDIĞINDA 3 SAAT BEKLETİLSİN
