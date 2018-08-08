Ton balığının faydaları

CİLT

Eğer sağlıklı bir cilde sahip olmak istiyorsanız, kesinlikle konserve ton balığı tüketmelisiniz. İçinde bulunan doğal yağlar size bir parlayan bir görünüm verir, cildinizdeki nem içeriğini yenilemeye yardımcı olur. Ayrıca, cildin nemli tutulmasına yardımcı olan D vitamini barındırır.

KALP

Son birkaç yılda, konserve ton balığının kalp üzerine etkileri ile ilgili bir çok araştırma yapılmıştır. Kalp krizine neden olabilen kardiyak aritmileri önlemede, orkinosta bulunan omega-3 esansiyel yağ asitleri yardımcıdır. Haftada iki kez orkinos balığı tüketen insanların, ayda bir kez tüketen kişilere göre kalp krizine daha az eğilimli oldukları gözlenmiştir. Obez, diyabetik, düzenli içici veya herhangi bir ilaç kullanıp kullanmadığına bakılmaksızın konserve ton balığı tüketmenin olumsuz bir yan etkisi görünmemiştir.

SAÇ

Saçı yumuşak, parlak ve sağlıklı tutmak ve sağlıklı saç uzaması için omega-3 yağ asitleri gereklidir. Vücut tarafından doğal olarak sentezlenemediği için besinlerden ek şeklinde alınması gerekir. Saçlarınız kırılgan, kuru ve parlak görünmüyorsa, bu durum vücudunuz bu esansiyel yağ asitlerini gerekli miktarda içermediği anlamına gelebilir. Konservenin içeriklerinin yazılı olduğu etiketi kontrol etmeniz çok önemlidir. Konserve işleme sürecinde bazı yağ asitleri içeriğinden kaldırılmış olabilir.

Hamile veya emziren iseniz, orkinos tüketimini sınırlamak önerilir. Bir haftada 4 orta boy teneke kutu veya 2 orkinos bifteğinden fazlasını yemediğinizden emin olun. Balığın içerdiği cıva doğmamış bebeğin sinir sistemi için zararlı olabilir. Ayrıca, siz ve bebeğiniz için zararlı olabilen diğer çevresel kirleticiler de vardır.

Sonuç olarak ton balığı tüketimi oldukça faydalıdır ancak içerdiği cıvanın vücutta birikip zararlı olmaması için az miktarda tüketmekte fayda var. Kilo vermek isteyenler için sağlıklı bir besindir ancak vücudu diğer sağlıklı besinler ile desteklediğinize emin olun.