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Aktüel

Tombaladan 23 bin liralık ceza çıktı

Tokat’ta tombala oynatılan bağ evine yapılan baskında, 19 kişiye 23 bin 275 lira para cezası kesilirken, kumar oynatan 3 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 12:40:36 -
Tombaladan 23 bin liralık ceza çıktı

Tokat’ta tombala oynatılan bağ evine yapılan baskında, 19 kişiye 23 bin 275 lira para cezası kesilirken, kumar oynatan 3 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.


Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Erenler Mahallesi Soğulcak Caddesi kiralanan bağ evinde kumar oynatıldığı bilgisi adı. Gece saatlerinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda tombala oynayan 22 kişi suçüstü yakalandı. Kumar oynadığı tespit edilen 19 kişi başı bin 225 lira olmak üzere toplam 23 bin 275 TL para cezası kesildi. Ayrıca Y.C.B., K.Ç., D.Ç. hakkında da kumar oynatılması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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