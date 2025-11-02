Tom Barrack'tan Osmanlı İtirafı! Türkiye-İsrail Savaşı çıkacak mı?

Barrack, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar'ın ateşkes sürecinde "müthiş bir iş" çıkardığını belirterek, özellikle Türkiye'nin Hamas ile ilişkileri ve bu grubu terör örgütü olarak tanımamasının, Hamas'ı masaya çekmede belirleyici olduğunu vurguladı.

“TÜRKİYE VE İSRAİL SAVAŞMAYACAK”

Barrack, konuşmasında ABD Başkanı Trump'ın barışa yönelik hamlelerini "satranç tahtasını yeniden kurdu" diyerek tanımladı. Türkiye ve İsrail arasında bir savaş ihtimalini reddeden büyükelçi, "Bence bu olmayacak ve Hazar Denizi’nden Akdeniz’e kadar bir işbirliği göreceğiz" şeklinde konuştu. Bu sözler, Orta Doğu’da Türkiye’nin diplomatik etkinliğine yapılan önemli bir referans olarak değerlendiriliyor.

“OSMANLI’NIN ÇÖKÜŞÜNDEN BERİ HATALAR YAPILDI”

Konuşmasının bir diğer dikkat çeken bölümü ise Batı’nın tarihsel politikalarına yönelik sert eleştirilerdi. Barrack, "Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasından bu yana Batı'nın yaptığı her şey bir hataydı. Topluluklara, bayraklara, dinlere yönelik sömürgeci tutum hiçbir zaman işe yaramadı. Tüm bu modeller çöktü" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalar, Türkiye'nin bölgesel liderlik iddiasının altını çizerken, Batı’nın bölgedeki geçmiş politikalarının başarısızlığını da sert şekilde ortaya koydu.

SDF VE ŞAM REJİMİ ARASINDA ORTAK NOKTA

Barrack, Suriye’de Şam yönetimi ile terör örgütü PKK/YPG’nin çatısı altında faaliyet gösteren Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında yürütülen görüşmelere de değinerek, “(SDG ile) Bir ortak nokta bulmaya çok yakınız” dedi. Bu ifade, Washington’ın sahadaki dengeleri yeniden kurma ve tarafları yakınlaştırma çabasına işaret ediyor.

ANKARA-WASHINGTON HATTINDA GAZZE DİPLOMASİSİ

Barrack’ın sözleri, Türkiye’nin Gazze krizi sürecindeki diplomatik ağırlığını ve ABD ile kurduğu doğrudan iletişimin altını çizerken, bölgedeki barış sürecinde Ankara’nın vazgeçilmez bir aktör olarak kabul edildiğini ortaya koyuyor. Trump’ın Erdoğan’a teşekkür etmesi ise iki ülke arasındaki işbirliğinin kritik dönemeçlerde sürdüğünü teyit ediyor.