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Spor Tomáš Vaclík kimdir kaç yaşında?
Spor

Tomáš Vaclík kimdir kaç yaşında?

Çekya-Portekiz maçında Cristiano Ronaldo kanlar içinde yerde kaldı. Ronaldo'nun çarpıştığı Tomáš Vaclík'in kim olduğu hangi takımda oynadığı merak ediliyor. Tomáš Vaclík kim?

Yeniakit Publisher
2022-09-25 00:24:00 -
Tomáš Vaclík kimdir kaç yaşında?

UEFA Uluslar Ligi’nde Portekiz deplasmanda karşılaştığı Portekiz’i 4-0 mağlup etti. Maçın 13.dakikasında Cristiano Ronaldo ile Tomáš Vaclík çarpıştı. Olay sırasında Ronaldo kanlar içerisinde yerde kaldı. Pek çok kişi ise Tomáš Vaclík’in kim olduğunu araştırmaya başladı.

Tomáš Vaclík kimdir kaç yaşında?

Tomáš Vaclík Çekya Milli Takımı'nın kalecisidir. 29 Mart 1989'da dünyaya gelen Tomáš Vaclík, Olimpiakos forması giyiyor. Vaclík, 2011 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası kadrosunda yer almış ve turnuva takımına seçilmiştir.

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